Cerrado el plazo para realizar altas y bajas en las plantillas de Primera división, los 20 entrenadores de la máxima categoría ya tienen las respectivas nóminas de futbolistas para afrontar el campeonato. Todo el que quiera llevar a cabo modificaciones respecto a lo que hay tendrá que verse obligado a esperar al mes de enero, momento en el que abrirá el mercado invernal.

En lo que al Real Betis se refiere, ayer mismo se oficializó por parte de la entidad el reparto de dorsales una vez cerrado el plazo de entradas y salidas. El entrenador, Rubi, cuenta a su disposición con 23 futbolistas más allá de lo que pueda ir llamando procedente de los escalafones inferiores. La dirección deportiva ha firmado un total de seis futbolistas. Un portero (Dani Martín), dos laterales izquierdos (Pedraza y Álex Moreno) y tres jugadores con marcado acento ofensivo (Juanmi, Fekir y Borja Iglesias). En los últimos días del mercado se habló mucho sobre la posibilidad de que se sumara un séptimo, un jugador llamado a ayudar en la zona que une la defensa con el centro del campo. Sin embargo, llegadas las 00.00 del 3 de septiembre no hubo anuncio alguno.

«Hasta el cierre de mercado hemos valorado hacer nuevos refuerzos pero queríamos jugadores de nivel y habíamos agotado el límite que nos marca la Liga. No había oportunidad para encajarlo, nuestras obligaciones de pago están ahí, hay que ser ambiciosos pero responsables, no es sólo un tema de gestión deportiva, creemos que la plantilla tiene elementos de sobra contrastados para alcanzar los objetivos. El entrenador no nos ha pedido un mediocentro concretamente, está contento con la plantilla, todo es mejorable, cree que le va a sacar un gran rendimiento», comentó el presidente del Betis, Ángel Haro, en Canal Sur Radio cuando se le preguntó por el asunto del centrocampista. Por tanto, para confeccionar la línea que se desenvuelve habitualmente en la zona de creación, Rubi cuenta con Javi García, William Carvalho, Guardado, Canales y Kaptoum. A mitad de camino entre el centro del campo y el ataque, escoltando en la mayoría de las ocasiones al hombre más adelantado, debe aparecer Fekir, al menos si se mantiene lo visto en las primeras jornadas del campeonato.

Lo ocurrido este verano, el hecho de apenas introducir novedades en la zona medular del Betis, contrasta con lo vivido en campañas precedentes. Por ejemplo, hace justo un año, la dirección deportiva firmó para el segundo proyecto de Quique Setién en Heliópolis a jugadores como Canales, Inui y William Carvalho. Y en el último día del mercado logró llegar a un acuerdo para cerrar la incorporación de Lo Celso. Con anterioridad, en el mercado veraniego de 2017, la entidad verdiblanca apostó por darle un giro importante a la parcela central haciéndose con los servicios de Javi García, Jordi Amat, Guardado y Camarasa. A ellos se unió el canterano Fabián, al que también se podía señalar como «incorporación» toda vez que regresaba a Heliópolis después de haber estado cedido en las filas del Elche durante la segunda parte de la temporada 16-17.

Tres de los futbolistas que habitualmente se mueven en el centro del campo y que siguen en la plantilla bética, acumularon registros muy parecidos en la pasada campaña liguera. William Carvalho participó en 30 encuentros ligueros, mientras que Guardado lo hizo en 31 y Canales en uno más, 32. Más bajo fue el registro de Javi García, casi inamovible en la primera campaña de Setién y cuyos números en LaLiga 18-19 (temporada en la que tuvo que parar por una lesión) no pasaron de las 13 partidos. En cifras similares se movió Kaptoum, presente en 10 encuentros ligueros.

En estos momentos, la sala de máquinas bética se convierte en uno de los centros de atención de profesionales y aficionados. A la hora de generar fútbol y también cuando toca frenar las acometidas del rival. Los primeros apuntes del Betis 19-20 muestran a un equipo que parece capacitado para crear peligro en el área contraria a través de la calidad de varios de sus futbolistas. Pero no se olvida tampoco que el aspecto defensivo es susceptible de mejora (después de las tres jornadas disputadas, el equipo verdiblanco es el que más goles ha encajado, ocho, junto al Villarreal).