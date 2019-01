La opinión de Setién sobre la salida de Sanabria y el posible fichaje de Kalinic

El Betis juega mañana la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Espanyol pero, a pocos días de que se cierre el mercado de fichajes, a Quique Setién se le ha cuestionado por algunas operaciones que está llevando a cabo el club verdiblanco. Así el técnico cántabro ha hablado, por ejemplo, de la posible salida de Sanabria, así como del interés en Kalinic.

Comenzando por las salidas, Setién ha dejado claro que, de momento, Sanabria está en el Betis y cuenta con él para el partido con el Espanyol: “No. Yo, mientras el jugador esté conmigo, yo voy a poner a los que entiendo que me pueden ayudar más. Ahora mismo los que hay son los que tengo y los que voy a utilizar. Y Sanabria es uno de ellos. Viajará con normalidad. Las cosas que se barajan en los medios no las contemplo. Yo trabajo con los jugadores que tengo, porque además no tengo muchos. Yo estoy en disposición de utilizarlos a todos y nadie me ha dicho nada. Todavía no está claro que se vaya a ir. Sanabria es verdad que en el asunto de los goles esperábamos más de él, pero en todo lo demás lo da todo, está comprometido. Sanabria lo ha hecho bien, según nuestro entender. Ha tenido sus momentos. Ha jugado, porque entiendo que era el que mejor estaba para jugar. Esto es lo que ha pasado, nada más”.

En cuanto al interés por Kalinic, Setién dijo que “a mí me encantan todos los buenos futbolistas. Claro que lo es Kalinic. Me gusta como me gustan otros muchos. Seguro que con nosotros lo harían muy bien. Y si me tengo que quedar con los que tengo, pues también lo harían muy bien y estoy encantando. Estoy feliz de la vida con lo que tenga que venir. Seguro que van a dar otro rendimiento”.

Y por último, el cántabro habló de cómo gestiona el tema de los fichajes con el club: “No es que apriete, pero las circunstancias son las que son. Aquí no tenemos un saco lleno de dinero para fichar. Yo me amoldo perfectamente. Hay que hacer las cosas con sentido. Todo el mundo quiere fichar, pero nadie trae el dinero para hacerlo. Hay jugadores que quizás quieren estar aquí y no se quieren marchar, pero tampoco me pasa nada. Hay que ver las cosas con conocimiento, porque no es fácil tomar las decisiones cuando no hay ese dinero para tomarlas. Yo me amoldo a lo que tengo. Si me tengo que quedar con los jugadores que tengo, pues esto es lo que hay. El club y yo estamos en permanente contacto y yo estoy feliz. Paso a paso. Y a veces los pasos pueden ser más largo y otras veces más cortos. No hay que pensar que esto se va a caer. Tengo a cuatro chavales que, si tienen que jugar, lo van a hacer estupendamente. Hay que tener calma. No hay que ponerse una soga en el cuello en lo económico”.