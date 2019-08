La continuidad de Andrés Guardado en el Real Betis está bastante cerca de concretarse. ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com han podido saber que el club verdiblanco y el agente del internacional por México mantuvieron durante la jornada de ayer una reunión en la que dejaron muy avanzada la renovación del «18», uno de los capitanes del primer equipo bético en las últimas temporadas. El encuentro se produjo en un clima de máxima cordialidad, ya que ambas partes desean seguir juntos sus caminos al menos los dos próximos años. Eso sí, uno de los aspectos que quedan por cerrar es si la renovación se rubricará mediante la fórmula de una primera temporada fija y la otra en función del rendimiento deportivo y los objetivos que Guardado consiga en el Betis, o bien si se firmarán los dos cursos consolidados.

Hace dos meses, en concreto el pasado 21 de junio, este mismo periódico informó de una primera cita entre el Betis y el agente de Guardado, un encuentro que ya evidenció la buena sintonía existente entre ambas partes. La intención entonces, y ahora evidentemente también, es la de ampliar el contrato del internacional mexicano que expira al término de esta temporada, el 30 de junio de 2020. La intención del Betis con Guardado es garantizar la continuidad de uno de los pesos pesados de la plantilla y anticiparse a la posibilidad de que pueda negociar con otro club a partir del 1 de enero de 2020, puesto que el mexicano tiene propuestas firmes de conjuntos de otras ligas, principalmente de Estados Unidos y su país, con fuertes cantidades económicas. Guardado ya ha manifestado que su ciclo competitivo en Europa no ha finalizado y que el Betis colma sus aspiraciones deportivas, por lo que su deseo es continuar en Heliópolis. De hecho, en las últimas semanas se ha hablado de la posibilidad de que Guardado pudiera volver al fútbol de su país. En concreto, el Atlas, tal y como desveló su presidente, Pedro Portilla, ha tratado en este mercado de verano incorporar a Guardado a sus filas, pero el cuadro tapatío recibió la negativa del capitán de México.

En el club verdiblanco consideran a Guardado uno de los principales pilares del crecimiento deportivo de la entidad en las últimas temporadas. El de Guadalajara se incorporó a la disciplina bética en el verano de 2017, después de tres exitosas campañas en el PSV Eindhoven holandés. Desde que llegó a la entidad heliopolitana, el mexicano causó una impronta muy buena, tanto en el campo como entre los aficionados. Tanto fue así, que se convirtió en un fijo para Quique Setién en la primera campaña del santanderino en el banquillo del Betis y fue uno de los futbolistas más importantes en la clasificación del equipo para la Liga Europa. El jugador, por su parte, ha encontrado en el Betis un sitio perfecto para seguir desarrollando su fútbol en una liga de nivel como la española, que ya conocía por sus anteriores experiencias en el Deportivo de La Coruña y el Valencia.

La relación entre los dirigentes béticos y Andrés Guardado es muy buena y ha habido mucha complicidad en estos años. El mexicano está bien asentado en Sevilla y espera que en septiembre nazca su hija, justo el mes, en concreto el día 28, en el que el futbolista cumplirá los 33 años. Además, el jugador cortó este verano sus vacaciones tras haber ganado la Copa de Oro durante la semana en la que el Betis estuvo de gira en su país para jugar ante el Querétaro y el Puebla. Fue, junto a Lainez, un perfecto embajador del club bético. Ahora, Guardado se incorporó a la dinámica de trabajo del conjunto bético a las órdenes de Rubi en la semana previa al inicio de LaLiga y ya se encuentra a plena disposición del técnico catalán para entrar en su primera convocatoria del nuevo curso, ante el Barcelona, tras quedarse fuera del choque inaugural frente al Valladolid.

Qatar 2022, el objetivo

Y es que, al margen de seguir rindiendo a un alto nivel como futbolista del Real Betis, Guardado tiene en mente añadir la participación en un quinto Mundial a su extenso y prolífico currículum. Tras jugar en Alemania (2006), Sudáfrica (2010), Brasil (2014) y Rusia (2018), el internacional mexicano quiere mantenerse a un buen ritmo para acudir a la cita de Qatar, prevista para el año 2022.

El pasado 6 de julio, en el marco de la presentación de los amistosos que el primer equipo bético jugó ante el Querétaro y el Puebla, Ramón Alarcón, director general de Negocio del club verdiblanco, aseguró en declaraciones a Mediotiempo que «con Andrés estoy convencido de que lo renovaremos para que siga con nosotros como mínimo un par de años más para ser alma y espíritu del Betis, con el que tiene gran identificación con su afición. Existe una comunión, un mutuo acuerdo de las dos partes para continuar y la renovación va a ser un hecho en breve. No sabemos si firmaremos un año más con otro condicional o directamente dos años. El jugador ha manifestado su deseo de acabar su carrera en México o en la MLS pero está muy contento en Sevilla y dentro de poco volverá a ser padre, está muy feliz y afianzado y 2-3 años más podremos disfrutar de Andrés en el Betis y estamos muy contentos», sentenció.

Por su parte, en la rueda de prensa previa al choque ante el Querétaro, Rubi advirtió sobre este asunto que «son cosas que está manejando el jugador con sus agentes, yo quiero que esté aquí con nosotros. Creo que va por buen camino. No solo es lo que aporta como futbolista sino también a nivel humano, así que espero que esté mucho tiempo con nosotros».

El propio Guardado, tras jugar el primer choque en su país con la camiseta que porta el escudo de las trece barras, comentó que «está más cerca una renovación con el Betis que salir. Después uno nunca sabe, pero estoy muy agradecido al Betis y valoro que me quieran renovar. El simple hecho que me lo ofrezcan, con 32 años, para mí es un orgullo y me gana quererme quedar».

Ahora, tras la positiva reunión de ayer, el Betis y Guardado han dejado muy avanzada una continuidad deseada por ambas partes.