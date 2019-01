Lainez promete al Betis “entrega absoluta en la cancha para justificar mi incorporación”

El mexicano Diego Lainez se prepara para vivir el salto al fútbol europeo. Anoche se confirmó el acuerdo entre el Real Betis y el Club América para el traspaso del atacante a cambio de una cantidad cercana a los 15 millones de euros. Lainez llegará en breve a Heliópolis, pasará el correspondiente reconocimiento médico y firmará un contrato valedero hasta junio de 2024.

La noticia del traspaso ha generado bastante expectación, sobre todo en el país de origen del futbolista. Lainez, con apenas 18 años, tuvo protagonismo en el título logrado hace un mes por el América en el torneo Apertura. El atacante también ha llamado la atención de los responsables de la selección absoluta de México, conjunto con el que ya ha jugado en dos ocasiones.

A través de las redes sociales, el Betis publicó pocos minutos después de confirmarse el fichaje un vídeo en el que Lainez mostraba su satisfacción por el acuerdo. “Estoy muy contento de formar parte del Betis. Creo que es una oportunidad muy bonita para todos. Me han comentado mucho de la afición y estoy muy contento. Acepto el reto. Me encanta toda la pasión que hay en el Betis y estoy muy contento de formar parte de ello. Con este proyecto lleno de calidad en los jugadores y cuerpo técnico impresionantes. Nos vemos pronto”, fue el mensaje protagonizado por Lainez de cara a su estreno en Europa.

Además, en su cuenta particular de Twitter, el atacante ha querido lanzar una serie de agradecimientos por lo ocurrido. Mensajes de aprecio para su familia, los dirigentes, compañeros y aficionados del América y también para su nuevo destino. “Al equipo que hoy me abre sus puertas, el Real Betis de España, gracias por la confianza que me brindan. Les prometo entrega absoluta en la cancha para justificar mi incorporación…”, afirma Lainez en un texto que cierra agradeciendo del mismo modo el papel de los medios de comunicación a la hora de analizar su fútbol.