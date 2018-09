El nombre propio en la jornada del Real Betis es Giovani Lo Celso. El centrocampista argentino ha regresado a Sevilla tras acudir a la convocatoria de la selección argentina y hace unos minutos ha sido presentado de manera oficial en el estadio Benito Villamarín. La llegada de Lo Celso al Betis se hizo oficial el 31 de agosto. Tuvo el tiempo justo para conocer a sus nuevos compañeros y vivir en directo el triunfo de su nuevo equipo en el derbi disputado en el Benito Villamarín.

Ahora, tras cumplir con Argentina, Lo Celso espera estrenarse cuanto antes con la camiseta verdiblanca. Cuando se le ha preguntado si estaría en condiciones de viajar mañana por la tarde con el equipo hasta Valencia para el encuentro del sábado por la tarde en Mestalla, el futbolista ha comentado que “por supuesto. Mañana me pondré a las órdenes del entrenador. Llegué esta tarde y no pude entrenar. Después el entrenador ya decidirá. Las ganas mías son absolutas. No sé si será este partido o el próximo, pero estoy a disposición y con muchas ganas”.

En su comparecencia ante los medios, Lo Celso ha querido “dar las gracias a toda la comisión deportiva. Desde el primer momento se hizo un gran esfuerzo. Fueron unas negociaciones largas pero las dos partes querían hacerlo. Se trata de un club con mucha historia y con un crecimiento notorio en los últimos tiempos. A todos los espectadores de buen fútbol les llama la atención la forma de juego del equipo. Estuve con el cuerpo técnico, que tiene una linda idea de juego. Agradecer a los compañeros que me han recibido de una buena manera. Ya me siento uno más dentro del grupo”.

“Estaba convencido. Tenía ganas de seguir creciendo como futbolista. Por la identidad de juego, por el crecimiento del equipo, el hecho de jugar en una competición internacional. Fueron muchas cosas las que hicieron que hoy me encuentre aquí. Estoy muy feliz”, añadió el argentino.