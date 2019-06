Los cedidos, otra decisión para Rubi

La situación de los futbolistas que el Betis ha tenido cedidos en la temporada 2018-19 recién finalizada será una de los temas que el nuevo técnico verdiblanco deberá tratar con la dirección deportiva y los propios jugadores. Si no ocurre nada extraño, el lunes debe ser la jornada en la que, de una vez por todas, el club heliopolitano anuncie que Joan Francesc Ferrer, «Rubi», será el encargado de encabezar la nave bética la próxima temporada 2019-20. A partir de ese momento, comenzará la planificación de la plantilla para el venidero curso. Y los jugadores a préstamo tendrán su protagonismo.

En este sentido, este periódico ha podido constatar que el agente de Tonny Sanabria estuvo la pasada semana en Sevilla y se reunió con emisarios del Betis. Tras ese encuentro, la situación del futbolista paraguayo, que fue cedido en el mercado invernal al Genoa italiano, no cambia en absoluto y será el único de los cedidos que no volverá. El motivo no es otro que el cuadro bético y el conjunto transalpino firmaron el préstamo por lo que quedaba de temporada y el próximo curso y dado que el Genoa ha conseguido de forma agónica la permanencia en la última jornada en la primera división del fútbol italiano, el paraguayo continuará allí. Del resto, todos tienen que volver y Rubi tendrá que decidir sobre su situación.

Uno de ellos es Víctor Camarasa. Se da la circunstancia que el centrocampista de Meliana estuvo a las órdenes del entrenador catalán cuando éste dirigió al Levante en la temporada 2015-16. El preparador de Vilassar de Mar dirigió al cuadro azulgrana a partir de la décima jornada de LaLiga y dirigió un total de 31 encuentros, entre ellos dos de la Copa del Rey. Camarasa, con Rubi como entrenador, jugó 24 encuentros, todos en LaLiga. De ellos, catorce como titular y ocho partidos completos. Así que ambos se conocen bien. Hace algunas fechas, este periódico contactó con el entorno del jugador valenciano para conocer alguna novedad sobre su futuro, pero, como toda gestión en el Betis, está pendiente de que el nuevo entrenador se haga cargo del equipo.

Camarasa ha completado una gran temporada como cedido en el Cardiff de la Premier League inglesa. Su positiva aportación no ha podido evitar el descenso del conjunto galés a la Championship, así que regresará a la disciplina bética. Este año le ha servido al mediocampista para darse a conocer fuera de España y dado su rendimiento ha ganado cartel en el campeonato británico, así que a buen seguro tendrá buenas ofertas. Hay que recordar que el Betis ha adquirido hace pocas fechas el 20 por ciento que le quedaba de la propiedad del jugador, precisamente en manos del Levante, así que todo lo que ingrese por Camarasa, con una cláusula en su contrato por valor de 25 millones de euros, quedará ingresado en las arcas del cuadro bético.

Además, Tosca, Brasanac, Boudebouz, Inui, Narváez y Álex Alegría han jugado cedidos en el curso 18-19, siendo los dos últimos en LaLiga 123 de Segunda división, por lo que aún no han terminado de competir. Todos, salvo Brasanac que cumple contrato el 30 de junio de 2020 e incluidos Sanabria y Camarasa, tienen contrato con el Betis más allá de esa fecha. Tosca ha disputado 16 partidos en Grecia con el PAOK, con el que se ha proclamado campeón de liga. Brasanac ha jugado 26 partidos con el Alavés, 24 en LaLiga y 2 en la Copa del Rey. Boudebouz e Inui comenzaron el curso 18-19 a las órdenes de Quique Setién, pero en el mercado invernal fueron cedidos al Celta y el Alavés, respectivamente. El argelino ha disputado once encuentros en los que ha anotado un gol y ha dado dos asistencias y el japonés ha participado en doce encuentros. Por último, Narváez, en el Almería, ha jugado hasta ahora 31 partidos, 28 de LaLiga 123 y tres de la Copa del Rey, y Álex Alegría, entre el Rayo Vallecano y el Sporting ha participado en 27 encuentros. Aitor Ruibal ha jugado 34 partidos en el Rayo Majadahonda, con doce goles y Julio Gracia, con el Cartagena, ha disputado más d la mitad de los minutos en el Grupo IV de Segunda división B.