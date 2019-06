Mandi: «En unos días hablaré de mi renovación»

La cita se produjo muy pocos días antes de que el Betis viajase a la capital de España para jugar frente al Real Madrid el encuentro de la 38ª y última jornada de LaLiga 2018-19. Aïssa Mandi estaba a punto de terminar con el Betis a la que aún le quedará el epílogo de la Copa de África para la que ha sido convocado oficialmente por Argelia. Pero tiene asuntos que arreglar con el conjunto heliopolitano. Uno de ellos es el de la ampliación de su contrato. Durante la temporada ya finalizada, el Betis había citado privadamente a Mandi y sus agentes para hablar de la renovación de su contrato, que expira el 30 de junio del año 2021.

Dado que el final de la temporada ha sido convulso en el club verdiblanco por el debate sobre la figura de Quique Setién y el posterior anuncio del acuerdo al que la entidad y el técnico cántabro llegaron para no continuar con el año que quedaba de vinculación, la cita entre el Betis y Mandi aún no se ha producido. Pero el futbolistase muestra tranquilo, asegura que es feliz en el Betis y en Sevilla y también advierte que le gustaría continuar para seguir creciendo en lo personal y ayudar al crecimiento del equipo verdiblanco. Así lo expresa en palabras a ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com: «Creo que vamos a hablar al final de la temporada. ¿Seguir? Vamos a hablar. Tengo cosas pendientes con mi representante y tenemos que hablar. Es algo personal. Es un orgullo saber que hay equipos que piensan en mí, pero aún estoy en el Betis, llevo tres años y soy feliz aquí. Voy a hablar con todo el mundo y veremos lo que vamos a hacer. Hay muchas posibilidades. Una de ellas, claro, seguir en el Betis, porque desde hace dos años está funcionando extraordinariamente, está creciendo, va a seguir haciéndolo y puedo quedarme para crecer en el Betis. Hay muchas posibilidades, pero ahora mismo no puedo decir lo que vamos a hacer», aseguró el zaguero franco-argelino.

Del 21 de junio al 19 julio, Egipto acogerá el torneo continental africano, donde Mandi será uno de los futbolistas con los que Argelia intentará hacer un buen papel. Al futbolista bético no le importa que sus vacaciones queden mermadas por este asunto, porque «es una alegría enorme poder defender a mi país y jugar con mis compañeros. No importa perder vacaciones por jugar la Copa de África». Precisamente se le preguntó por Boudebouz, compañero en el Betis que tuvo que salir rumbo al Celta cedido en el mercado invernal. «Está bien, tenían el objetivo de no bajar a Segunda división y él ha jugado y ha ayudado al Celta. Se fue para tener minutos y está contento, hablará con el club cuando vuelva», respondió.

La charla con Mandi también permitió conocer más detalles sobre la persona, más íntimos y de su infancia. Por ejemplo, el central bético asegura que lo que más le gusta del día a día de Sevilla es «el tiempo (risas). Vengo de Francia, que ahora hace aún diez grados. Me encanta ir al parque con mi familia y dar un paseo… Aquí en Sevilla puedes hacer eso todos los días. Son cosas pequeñas de la vida que a mí me encantan». Otra anécdota es la lucha familiar con su madre por el deporte a prácticar cuando era pequeño. Su progenitora prefería alguno que se pudiera hacer a cubierto, pero él tenía en la cabeza siempre el fútbol. «Mi madre no quería esperar fuera a que acabara el entrenamiento. Ella quería deportes a cubierto, como judo o baloncesto. Pero yo tenía siempre claro que quería fútbol. ¿Qué sería si no fuera futbolista? No sería nada. Iba al colegio para pasar los cursos, pero siempre tenía en la cabeza el fútbol. No me preocupaba otra cosa», explicaba.

Como es sabido, es un enamorado del deporte que practica, así que no es de extrañar que cuando finalice su carrera como jugador, siga vinculado al mundo del fútbol a través de los banquillos. «No lo sé todavía, hay muchas posibilidades. Me gustaría ser entrenador porque me encanta el fútbol. Sí tengo claro que no dejaré el mundo del fútbol. ¿Un entrenador con un estilo parecido al de Setién? a mí me encanta este estilo de fútbol. Intento aprender ahora las cosas que él hace, así que si soy entrenador me gustaría hacer estas cosas también». Tanto Quique Setién como muchos de sus compañeros han puesto a Mandi como un ejemplo de constancia y profesionalidad, aunque a él ese cartel no le gusta porque «no voy a decir que me molesta, pero creo que no soy ejemplo para nadie. Intento hacer cosas que me gustan, que me hacen mejorar en el fútbol, en lo táctico y lo físico. Nada más. He tenido preparadores físicos que me han enseñado algunas cosas, pero todo esto es una reflexión personal. Sin trabajo no se pueden hacer muchas cosas. Tienes talento pero si te cansas tienes que trabajar sí o sí».

Mandi no cree que aún haya tocado techo: «No lo sé. Cuando acabe mi carrera lo veremos», respondió entre risas. Es un jugador al que le gustan también otros deportes, como el boxeo, que lo ha practicado durante esta pasada temporada, o también el baloncesto: «Me encantan todos los deportes, el baloncesto, el boxeo… Me gusta verlos para mejorar en el fútbol y en el campo. A canales y Guardado también les gusta mucho el baloncesto y dialogamos mucho sobre este deporte».

Así es Aïssa Mandi. Un tipo humilde, profesional y honrado, al que le gustaría continuar su carrera defendiendo la camiseta del Betis más allá de 2021. Para lo cual, si el conjunto bético quiere seguir contando con él, deberá sentarse y escuchar su propuesta. Porque intereses y ofertas no le han faltado en los últimos meses ni le faltarán en los venideros.