Movimientos vinculados al costado zurdo del Betis

El entrenador del Real Betis, Rubi, apura los últimos días de vacaciones antes de iniciar los entrenamientos con la plantilla verdiblanca. Tiempo para descansar aunque el técnico mantiene abierta la comunicación con los responsables de la dirección deportiva para conocer de primera mano qué ocurre con los movimientos de entradas y salidas en Heliópolis. Uno de los asuntos destacados en estos momentos afecta al lateral izquierdo, con los nombres de Junior y Álex Moreno encima de la mesa. El lateral del Rayo Vallecano se convirtió en uno de los primeros objetivos en Heliópolis de cara a la campaña 19-20. Una vez que el futbolista y la entidad verdiblanca acercaron posturas le tocó el turno a ambos clubes. De salida, el Rayo señaló la cantidad correspondiente a la cláusula de rescisión, 18 millones de euros, números que no entraban ni mucho menos en los planes del Betis.

Todo hace indicar que para que Álex Moreno se convierta en futbolista verdiblanco las partes se tienen que encontrar en una cifra inferior. A día de hoy, las cuentas del Betis pasan por poner encima de la mesa dinero para firmar a futbolistas como Álex Moreno sin olvidar la trascendencia que tiene el ingreso por posibles ventas. En especial si se trata de jugadores con mercado como el caso de Junior. El canterano sigue concentrado con la selección española para afrontar el cruce de semifinales del Europeo sub 21. El lateral sigue en el escaparate a pesar de que, tras ser titular en el segundo encuentro de la fase de grupos contra Bélgica, le tocó vivir los 90 minutos de la goleada española ante Polonia desde el banquillo. Desde Inglaterra sigue sonando con fuerza la posibilidad de que equipos importantes se decidan a apostar de verdad por Junior. Queda mucho verano por delante, pero no es menos cierto que en la competición inglesa hay matices que la hacen diferente a la mayoría. De hecho, tras el acuerdo alcanzado en su día entre los clubes que forman el campeonato, el mercado de altas y bajas en la Premier League acaba el 8 de agosto, justo en la víspera del inicio de la temporada 19-20. El verano pasado, el Betis llegó a un acuerdo para ampliar el contrato de Junior hasta 2023 con una cláusula de 50 millones de euros.

Canales, «con ganas»

Otro futbolista que ha generado interés por el juego desarrollado con el equipo verdiblanco a lo largo de la pasada temporada ha sido Canales. En plenas vacaciones, el futbolista cántabro apareció en escena como invitado en el programa ‘El Hormiguero’ de Antena 3. Canales reconoció encontrarse «muy bien» después de una temporada en la que logró un total de nueve goles entre LaLiga, Copa del Rey y Europa League, y que le dejó «muy contento a nivel personal». Además, el futbolista bético añadió que ya hay «ganas de empezar la siguiente».

Sus buenas actuaciones con la camiseta del Betis le valieron a Canales poder vivir lo que significa jugar con la selección española. Ocurrió en los partidos disputados el pasado marzo ante Noruega y Malta. «Cuando suena el himno es una de las mejores sensaciones que me voy a llevar en la carrera. Lo voy a dar todo para seguir», comentó antes de recordar el día en el que le comunicaron la noticia de su primera convocatoria con España. «Se detuvo el entrenamiento, vinieron compañeros que estaban lesionados…Había felicidad a mi alrededor». A sus 28 años, con un contrato firmado en el Betis hasta junio de 2022 y después de haber pasado un calvario con las lesiones, el centrocampista zurdo reconoce encontrarse en uno de los momentos más afortunados de su trayectoria personal. Uno de los secretos del rendimiento ofrecido por Canales en su primera temporada como bético tiene relación con los hábitos alimenticios, en concreto con la macrobiótica, «un estilo de vida», según el propio futbolista. «Tampoco soy un especialista. Como más o menos de todo», dijo antes de explicar que la decisión de modificar su día a día vino motivado «por las lesiones de rodilla, por la desesperación de buscar una solución en todos los campos…Fue duro. Son momentos que ahora recuerdo. Me ha hecho aprender y madurar, es una de la cosas que me dio el fútbol».

Barragán, en la ciudad deportiva

Por otro lado, aunque todavía falta algo más de una semana para la fecha del regreso a los entrenamientos, ya hay futbolistas que han pisado las instalaciones de trabajo. Es el caso de Barragán, al que se pudo ver en el gimnasio de la ciudad deportiva Luis del Sol a través de un vídeo publicado en las redes sociales. El lateral, tal y como se pudo leer ayer en las páginas de ABC de Sevilla, tiene la mente puesta en tratar de ganarse un puesto en el equipo bético 19-20. Después de la irregularidad vivida en la pasada campaña, Barragán quiere convencer a Rubi para hacerse con un puesto. Al futbolista le queda una temporada más de contrato en Heliópolis, aunque de momento quiere centrarse en lo que ocurra a partir del próximo 5 de julio. Por otro lado, la entidad anunció que mañana (13.00) será presentado como nuevo jugador del Betis Juanmi, que ha firmado un contrato en Heliópolis por cinco años.