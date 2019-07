Pedraza, el segundo fichaje

El fichaje de Juanmi por fin tiene continuidad en el Betis. Después de semanas hablando de los nombres de Álex Moreno y Borja Iglesias, será Alfonso Pedraza la segunda incorporación de los verdiblancos para la temporada 2019-20. En la noche de ayer, los responsables del área deportiva del conjunto bético culminaban un acuerdo a través del cual el futbolista nacido en San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) jugará la temporada que arrancará en poco menos de un mes como cedido en Heliópolis, con una opción de compra no obligatoria valorada en diez millones de euros, pero que por objetivos podría llegar a los catorce -tiene un valor de mercado según la web especializada Transfermark de 22 millones-. Además, el conjunto bético abonará al Villarreal entre medio millón y un millón de euros por la cesión.

Según publicaba el diario AS, lo lógico sería que el jugador cordobés llegue este martes a la capital hispalense para pasar el pertinente reconocimiento médico y firme su contrato de préstamo, para convertirse a todos los efectos en jugador bético y unirse a partir del jueves a la expedición que se desplazará a Portimao para jugar desde el viernes la Copa Ibérica ante el Oporto, el Getafe y el Portimonense. El fichaje de Pedraza ha sido una rápida operación que ha llevado en pocos días la dirección deportiva del Betis, ya que ha sido una petición expresa del entrenador, Joan Francesc Ferrer, «Rubi», quien durante la rueda de prensa ofrecida ayer en Montecastillo se mostraba paciente ante la falta de más incorporaciones: «Hay que tener un poco de paciencia porque son operaciones que no son fáciles de cerrar pero sabemos que van por buen camino. Tampoco somos un equipo que queramos traer ocho jugadores. No queremos que el equipo quede muy desmantelado. Se está trabajando en una buena dirección. La plantilla de 20 jugadores la tenemos. Todos queremos caras nuevas, pero repito que hay que dejar trabajar. Se busca también el beneficio económico. Me consta que las cosas van por buen camino y que pronto debe haber algo», explicaba el preparador de Vilassar de Mar.

El Betis ha ganado la partida por Pedraza en los últimos días. El jugador cordobés estuvo a punto de marcharse al Eintracht alemán antes de disputar la Eurocopa sub 21, que el combinado español ganó hace unas semanas en Italia. Pedraza y el equipo de la Bundesliga llegaron a un acuerdo, pero faltó el entendimiento entre los clubes. Después, fue el fútbol británico el que llamó a su puerta del futbolista cordobés y el Aston Villa fue el club que más fuerte pujó por él. Pero cuando supo de primera mano que Rubi lo quería para incorporarse a su proyecto en el Betis no lo dudó y pidió a su agencia de representación que desoyera todas las propuestas que le llegasen y atendiesen sólo la del club heliopolitano.

Pedraza es un futbolista zurdo que ha jugado prácticamente toda su carrera en la posición de extremo pero no fue hasta la pasada temporada 18-19 en el Villarreal cuando retrasó metros y se adaptó al lateral. En La Cerámica, tras despuntar en el curso 17-18 en el Alavés, ha disputado 45 partidos, 34 de LaLiga, ocho de la Liga Europa y cuatro de la Copa del Rey. Marcó cuatro goles y dio cinco asistencias tras acumular 2.861 minutos oficiales. Cumplió 23 años el 9 de abril y a sus números con el cuadro amarillo hay que añadir los 21 minutos que jugó con la selección española sub 21 en el segundo encuentro de la Eurocopa, ante Bélgica, un partido en el que actuó como interior izquierdo. En Italia campeonó con Junior Firpo y ahora llega al Betis para competir en el flanco zurdo.