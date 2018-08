Rafinha trata de convencer al Barcelona para que le deje salir cedido al Betis

Rafinha sigue condicionando los movimientos que le restan al Betis en el mercado de fichajes, que cierra en la noche de este viernes. El brasileño ha estado dialogando con los dirigentes del Barcelona para tratar de convencerles para salir cedido y vestir de verdiblanco. El club azulgrana se ha mostrado inflexible hasta la fecha solicitando 30 millones de euros por el traspaso del jugador. El Betis mantiene su propuesta de pagar por una cesión con opción de compra así como asumir la ficha completa del jugador. El alto coste de la operación Rafinha, en cualquiera de sus vertientes, está condicionando el resto de movimientos en el mercado bético, como es el caso de Oleksandr Zinchenko. El club verdiblanco tiene avanzadas las conversaciones con el Manchester City para la cesión o compra del polivalente ucraniano pero su llegada se antoja económicamente incompatible con la de Rafinha, que sigue siendo la gran apuesta del club para reforzar al equipo.

Las conversaciones que ha iniciado Rafinha con el Barcelona tienen como objetivo hacerle ver a los responsables azulgranas que la oportunidad para jugar y desarrollar su carrera que tiene Rafinha en el Betis en estos últimos días del mercado es la ideal para los intereses del brasileño. El club catalán sigue solicitando los 30 millones del traspaso sin aceptar una cesión y lo justifica en que Rafinha acaba contrato en junio de 2020 con lo que un préstamo al Betis sin obligación de compra puede dejarle en una opción ventajosa en el verano de 2019 para salir por menos dinero o esperar a quedar libre al año siguiente. En este escenario no se descarta que el brasileño renueve por un año más y pueda aterrizar en Heliópolis finalmente cedido dado el deseo expreso del jugador y las pocas perspectivas de protagonismo que va a tener a las órdenes de Valverde.

Es un dato que diferenciaba a Rafinha de Paco Alcácer, quien ayer fue anunciado como incorporación del Borussia de Dortmund en unas condiciones similares a las que proponen los verdiblancos por el brasileño: asunción de la ficha, más coste de la cesión y una opción de compra de 23 millones más otra cantidad opcional en función del rendimiento y reserva de un porcentaje de plusvalía para el Barcelona.

En el Barcelona, de hecho, los últimos movimientos pueden dar pistas en este sentido. No ha salido Rakitic, el club azulgrana le ha dado ficha del primer equipo a al centrocampista Sergi Samper y la semana próxima estará ya recuperado con el resto de compañeros Carles Aleñá, que se desenvuelve en posiciones parecidas a las de Rafinha. Si las conversaciones del brasileño con los responsables deportivos del Barcelona fructifican para que acepten la propuesta bética todo puede concretarse en las próximas horas y es lo que esperan en Heliópolis.

Porque el mercado de verano del Betis se rematará o bien con Rafinha o bien con Zinchenko. Dado el coste de la operación del brasileño, aunque se trate de una cesión se elevaría como mínimo hasta los seis millones de euros, es prácticamente imposible que sea compatible con otro refuerzo. De esta forma, el Betis ha llegado hasta un tramo muy avanzado de las negociaciones con Zinchenko y el Manchester City a la espera de definir lo que suceda con Rafinha. Se ha dialogado con los agentes del ucraniano y con el club inglés tanto por una cesión con opción de compra como por una adquisición directa por una cantidad cercana a los diez millones de euros, aunque en este sentido quedan aún flecos por definirse antes del mercado si finalmente se ejecuta esta posibilidad.

En el Betis tienen claro que su prioridad es Rafinha puesto que consideran que en las condiciones en las que puede salir del Barcelona con una cesión sí suponen una oportunidad de mercado dado que es un futbolista de garantías que encaja a la perfección en el sistema de Quique Setién y que mejora claramente el potencial de la plantilla.

La posición que está casi decidido que al final no se va a reforzar es el lateral derecho. El Betis ha sondeado a varios jugadores de diferentes perfiles para ese puesto pero, a no ser que haya sorpresas de última hora, no va a apostar por ningún futbolista en esa demarcación. De esta forma, Setién contará con Francis, Barragán y Tello para cubrir el ala diestra. La polivalencia del catalán también le hará alternar con Junior en la izquierda si no se concreta el fichaje de Zinchenko .