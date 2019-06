Roura y la decisión de llevar a Rubi al Barcelona: “Contaba con una manera propia de interpretar el fútbol”

La temporada 2012-13 en Segunda división dejó, más allá del ascenso directo a Primera del Elche y el Villarreal, el protagonismo de otros equipos que se quedaron muy cerca de lograr el billete para la máxima categoría. Uno de ellos fue el Girona, dirigido entonces por el ya entrenador del Real Betis, Rubi. El conjunto catalán acabó cuarto en la campaña regular, superó al Alcorcón en la primera de las eliminatorias del playoff de ascenso y perdió en el cruce definitivo contra el Almería. Rubi no pudo celebrar el ascenso, pero sus gestiones al frente del Girona no cayeron en saco roto.

Apenas una semana después, el técnico vio como su carrera experimentaba un giro importante. El Barcelona anunciaba su fichaje. Rubi pasaría a ser uno más dentro del grupo comandado por Tito Vilanova en la primera plantilla azulgrana. «Mi tarea principal será la preparación de la estrategia», comentó para aclarar su función en un equipo que también contaba con la presencia de Aureli Altamira y Jordi Roura, segundo entrenador y encargado de llevar las riendas del Barcelona durante varios meses de la campaña 12-13 debido al paso por el quirófano de Vilanova. Rubi llegaba a un conjunto que se había proclamado campeón liguero y que ya pensaba en la temporada 13-14. Sin embargo, poco después de su desembarco en el Camp Nou, uno de los grandes valedores de Rubi tuvo que abandonar el banquillo. El tumor ganó la batalla particular y dejó a Vilanova sin opciones de cumplir los dos años que tenía por delante de contrato con el Barcelona. Llegó el argentino Gerardo «Tata» Martino, Roura se convirtió en uno de sus principales ayudantes y Rubi vivió de primera mano la experiencia de un proyecto con tanta relevancia como el azulgrana. «Hicimos simplemente una temporada en un momento complicado, pero el recuerdo es bueno. Se trata de un gran profesional, de un buen entrenador», afirma Roura en el inicio de la conversación con ABC de Sevilla cuando se le solicita un primer recuerdo de la etapa de Rubi en el Camp Nou.

«Fue una decisión que tomamos de la mano con Tito (Vilanova). Buscábamos el perfil de un entrenador de aquí, que conociera bien a los equipos, que trabajara bien el tema de la estrategia y que nos pudiera ayudar en varios aspectos del juego», sigue explicando Roura antes de detenerse en la tarea principal que se le asignó a Rubi. «Es un apartado que, en general, todo el mundo ha trabajado y al que se le suele prestar muchísima atención. En cierto modo, la estrategia era una cuestión que nosotros tratábamos de potenciar. En aquel momento, cuando nosotros lo incorporamos, era una persona que dedicaba especial atención al tema». Vilanova, Roura y compañía tomaron la decisión de contar con Rubi, además, porque «ya tenía una dilatada experiencia en otros equipos de categorías inferiores. Y contaba con una manera propia de interpretar el fútbol». Al final de aquella campaña 13-14, en la que el Barcelona acabó segundo en LaLiga tras el Atlético además de perder la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid y caer en cuartos de la Liga de Campeones contra el equipo de Simeone, Roura dejó el día a día del primer equipo para convertirse en uno de los responsables del fútbol formativo del Barcelona, tarea que sigue manteniendo en la actualidad. La llegada de Luis Enrique al banquillo azulgrana en aquella primavera de 2014 desembocó, entre otras cosas, en la salida de Rubi del Barcelona. El Valladolid, entonces en Segunda división, se convirtió en su siguiente reto.

«Estuvo simplemente un año con nosotros, creo que habría que preguntarle a él qué aprendió….», afirma con una sonrisa Roura antes de suponer que Rubi «vio el funcionamiento de un equipo del nivel del Barcelona, nuestra idea futbolística, con un trato combinativo adecuado y sabiendo en cada momento qué hacer con el balón». Siguiendo con el análisis de la repercusión que pudo tener en el fútbol de Rubi lo vivido en el Camp Nou, Roura asegura que «cuando lo incorporamos lógicamente veíamos que tenía cierto potencial. Luego el mundo del fútbol es muy cambiante, a veces te va bien y en otras no tanto. Pero es un entrenador que tiene buen trato con los jugadores, que domina conceptos futbolísticos y no cabe duda de que se trata de un muy buen técnico. Venía de trabajar en otros equipos, nosotros éramos conocedores de ello. Siempre ha sido un entrenador que le gustaba el buen trato de balón. Supongo que debe haber fortalecido la idea de su fútbol con la experiencia de pasar por un equipo como el Barcelona. Y creo que en el resto de los conjuntos en los que ha estado Rubi ha demostrado que sus ideas siempre pasan, matices aparte, por intentar dar un buen trato al balón». «El año que estuvimos nosotros y por la filosofía propia del club, siempre tenemos en mente la cantera. Intentábamos mirar siempre a los jugadores que estaban abajo. Rubi venía de trabajar en equipos de categorías inferiores y, lógicamente, cuando uno ha trabajado, como también fue mi caso, en los escalafones inferiores, pues el tema de la cantera siempre lo tenemos en cuenta y se valora mucho, como no podía ser de otra manera», añade el encargado de dirigir el organigrama del fútbol formativo azulgrana junto a Aureli Altamira.

La ocupación canterana no evita que Roura pierda de vista el día a día de la elite. Ha seguido la carrera de Rubi en los últimos cinco años. Desde aquella salida del Barcelona hasta su llegada a Heliópolis pasando por los banquillos del Valladolid, Levante, Sporting de Gijón, Huesca y Espanyol. «Cuando el Betis ha tomado la decisión es porque lo tiene absolutamente claro, no? No voy a ser yo el que diga ahora que no…(risas). Rubi tiene ya una dilatada trayectoria, con experiencia, y sin lugar a dudas está perfectamente capacitado para este equipo. Puede ser muy buen entrenador para el Betis», añade Roura cuando se le recuerda la presión que acompaña a los encargados de entrenar al equipo verdiblanco. El tiempo dirá si Rubi puede o no aplicar al Betis alguno de los conceptos vividos en su año azulgrana.