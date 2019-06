Rubi: “Aunque me duela, prefiero ganar 4-3 que 1-0”

Rubi también fue preguntado por el sistema y la filosofía de juego que tendrá en el Betis. El técnico comentó que “filosofía y esquema son distintos. Ser atrevido, ir por los partidos, buscar goles… Dudo que lo cambie. Esquema incidir en uno o otros aspectos. Es el pan de cada día. Cuando no sale al cien por cien esa parte la puedes conseguir de otra manera. Importante adaptarse al momento, al equipo, no es lo mismo uno que otro”.

Rubi también advirtio que “me preocupa tanto lo defensivo como lo ofensivo. Si me dices si prefiero ganar 4-3 o 1-0, aunque me duelan esos tres goles prefiero el 4-3. No significa que no sufras, pero para nosotros los aspectos defensivos son tan importantes como los defensivos. No es fácil en LaLiga. En los enfrentamientos con el Madrid o el Barcelona, aunque el Betis no ha sido así este año, el balance puede ser negativo, pero nosotros trabajaremos para que el balance sea positivo. Tenemos una clara vocación ofensiva, pero aquí no se descuida lo defensivo. De hecho, trabajamos y dedicamos más horas al apartado defensivo”

En cuanto a la planificación, Rubi advirtió que “desde ayer estamos con Alexis trabajando mucho. Nuestra intención es mantener lo que podamos la plantilla que hay. El Betis tiene un equipazo y nosotros queremos darle ese punto de más que le puede faltar. Puede haber alguna salida, si se tiene que dar recogiendo dinero para invertir en un refuerzo”, confirmó.

Preguntado por si en la plantilla falta velocidad, Rubi respondió que “en algunas posiciones hay jugadores rápidos, algunos que no parecen tan rápidos lo son. Pero yo quiero ambas cosas, velocidad y equilibrio. Ambas cosas nos llevarán a conseguir goles”, sentenció.