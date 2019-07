Rubi y la situación de Lo Celso

El entrenador del Real Betis, Rubi, se ha pronunciado este mediodía sobre el número de futbolistas que espera en materia de incorporaciones. Un número que podría variar en función de si se producen más o menos salidas de futbolistas con mercado nacional e internacional.

Uno de ellos podría ser Lo Celso, cuyas actuaciones en su primera temporada como futbolista del Betis no han pasado desapercibidas para equipos nacionales y extranjeros. “El Betis tiene claro que son jugadores muy válidos para nosotros. Pero está la otra parte. A partir de ahí se tiene que intentar convencer y si no, tratar de sacar el mayor dinero posible para traer otro futbolista. Sé exactamente quien sí y quién no tiene la intención. Estamos hablando de un caso, que a lo mejor la idea de marchar del jugador es muy clara. El resto se queda seguro”.

¿Puede ser Lo Celso?, se le consultó directamente al técnico verdiblanco.”Puede ser, hay varios…Como entrenador estoy encantado de que se pudiera incorporar y le ayudaríamos a que haga lo que hizo el año pasado que fue jugar muy bien al fútbol y disfrutar”, respondió Rubi sobre el jugador argentino.

Por otro lado, el entrenador verdiblanco también habló sobre el capitán de la plantilla, Joaquín. “El debate ya lo hemos cerrado. No se ha perdido ni un minuto de entrenamiento. Lo ves que la calidad no la va a perder. Quiero que siga siendo como es. Seguro que nos va a dar muchísimo. Son jugadores que decidan más por ellos que por el entrenador”.