Rubi y las incorporaciones por firmar en el Betis: “Portero, lateral y delantero”

Hasta el momento, el Real Betis sólo ha presentado una cara nueva en materia de incorporación respecto a la pasada campaña, la de Juanmi. A 15 de julio, con más de un mes por delante hasta el inicio oficial de la competición liguera, el entrenador verdiblanco, Rubi, espera la incorporación de “portero, lateral y delantero”.

Preguntado por el hecho de que todavía no haya llegado nadie más allá del futbolista malagueño, el técnico del Betis ha reconocido que “como entrenador, uno quiere tener lo antes posible lo que más va a parecerse a la plantilla. Hay que tener un poco de paciencia porque son operaciones que no son fáciles de cerrar pero sabemos que van por buen camino. Tampoco somos un equipo que queramos traer ocho jugadores. No queremos que el equipo quede muy desmantelado. Se está trabajando en una buena dirección. La plantilla de 20 jugadores la tenemos. Todos queremos caras nuevas, pero repito que hay que dejar trabajar. Se busca también el beneficio económico. Me consta que las cosas van por buen camino y que pronto debe haber algo”. A día de hoy, Rubi señala que las prioridades del Betis pasan por “lateral, portero y delantero. Y siempre te queda una plaza abierta por si sale algo interesante en el mercado”. Consultado por el asunto concreto de la portería y la búsqueda de otro nombre tras la marcha de Pau López a la Roma, al Betis le convence la posibilidad de apostar por un futbolista de futuro: “Creemos que hay porteros con proyección en el mercado. Y con rendimiento inmediato”.

En cuanto al número de jugadores que le gustaría tener en total cuando se cierre el mercado de verano en septiembre, Rubi ha comentado que “estoy abierto entre 21 y un máximo de 23. Prefiero que haya competencia entre los que hay en la plantilla. Y para poder dar cabida también a los que hay en el filial”. Precisamente se le ha preguntado al entrenador si se ha visto sorprendido por el nivel de alguno de los jóvenes de la cantera que se encuentran en Montecastillo. “Hay un jugador que está destacando en el nivel de entrenamientos. Están todos sabiendo que es una oportunidad buena. Lo bueno es que ya nos conozcamos”.

Sobre el grupo de jugadores que han regresado al Betis tras jugar cedidos en otros conjuntos durante la pasada campaña, Rubi ha señalado que “la plantilla es muy competitiva. No descarto que alguno se pudiera quedar”.

“Nos tenemos que marcar la obligación de pelear por los puestos por Europa. La idea es mejorar la plantilla del año pasado”, dijo el técnico en alusión a la próxima campaña.