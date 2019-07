El salto de Borja Iglesias

Está en el centro de todas las miradas. En especial de las de los aficionados del RCD Espanyol, el equipo al que pertenece y con el que arrancó ayer la pretemporada 19-20. Borja Iglesias es uno de los nombres del verano futbolístico español. Con apenas 38 partidos acumulados en la Primera división, el delantero, de 26 años, se ha convertido en gran objetivo del Real Betis de cara al proyecto que empezará a dirigir sobre el césped Rubi a partir del sábado.

Hace tiempo que la entidad verdiblanca empezó a buscar la mejor vía económica posible para tratar de alcanzar un acuerdo con el Espanyol. Pero de momento, el futbolista sigue vinculado a la entidad blanquiazul. Y ayer, el atacante se convirtió en uno de los grandes protagonistas en el regreso al trabajo. El Espanyol inició la pretemporada con las típicas pruebas médicas y también con una sesión de entrenamiento que contó con la presencia de todos los futbolistas disponibles, entre los que se encontraba Borja Iglesias. Hubo público en las gradas de la ciudad deportiva Dani Jarque y en los prolegómenos de la sesión se vivió una imagen que explica a la perfección lo que significa ahora mismo Borja Iglesias para el aficionado del Espanyol. Un amplio grupo de niños esperaban sentados en el terreno de juego mientras los futbolistas salían al césped. Los gritos de entusiasmo se incrementaron de manera notable cuando el delantero pisó el terreno de juego. «¡Borja, quédate!», se escuchó mientras el jugador gallego se acercaba a saludar a los más pequeños.

El asunto tiene en vilo a los aficionados que siguen el día a día del Espanyol y también a los propios compañeros de Borja Iglesias. Sin embargo, al menos de cara a los medios, el primer futbolista encargado de hablar en la pretemporada, Óscar Melendo, no quiso ir mucho más allá cuando se le consultó por la situación del atacante y del defensa Mario Hermoso, vinculado al Atlético de Madrid. «He hablado con los compañeros, pero no de este tema. Es algo personal y ojalá puedan seguir con nosotros. Es normal que haya interés de otros clubes después de la temporada que se hizo», dijo Melendo.

Desde Zaragoza

La posibilidad de que Borja Iglesias acabe en el Betis es un tema que ha generado atención en Barcelona, Sevilla y otros puntos de la geografía española. Zaragoza es uno de ellos. Allí, en las filas del conjunto maño, despuntó el delantero en la campaña 17-18. Fueron 43 partidos los que disputó Borja Iglesias en total entre el campeonato regular y la Copa del Rey en un equipo que se quedó cerca del ascenso tras caer en la primera eliminatoria de la promoción ante el Numancia. «En la segunda semana de entrenamientos con nosotros dije que llegaría a Primera división. Cuando pasó un mes dije que jugaría donde quisiera…», recuerda con una sonrisa, pero de manera tajante, uno de los referentes del Zaragoza en los últimos años, Alberto Zapater. En la conversación con ABC de Sevilla, el capitán, que lleva acumulados más de 300 encuentros oficiales con el equipo aragonés, asegura que Borja Iglesias «venía de un filial( el del Celta), de jugar en Segunda B y se integró muy rápido. La idea del Zaragoza, en caso de haber logrado el ascenso, pasaba por quedarse con él…». Pero no fue así y el Espanyol se hizo con el atacante a cambio de unos 10 millones de euros. «Esta pasada temporada ha hecho lo mismo que hizo con nosotros pero en Primera división», afirma Zapater antes de volver al pasado de Borja en Zaragoza. «Para nosotros era una referencia. Aunque no tocara el balón, los defensas rivales estaban pendientes de él».

El capitán ha seguido con atención la trayectoria del delantero en Cornellá. «No es egoísta, juega para el equipo. Si tiene que tirar una carrera no lo hace pensando en él. Es más, si estás agobiado y golpeas el balón en largo va a tratar de bajarlo de cara pensando en dar una buena salida al equipo», señala Zapater, que también se anima a pasar a la pizarra: «Con Borja no necesitas jugar con dos delanteros. Él sólo fija a la defensa. Te baja el balón y es rápido. Además, va con potencia al espacio y de espaldas juega bien. Le puede dar con las dos piernas…». Cuando se le pregunta a Zapater por las asignaturas pendientes que tiene por delante Borja Iglesias en su evolución, el capitán hace una pausa y después de pensar unos segundos señala: «el remate de cabeza..». A Zapater, todo un símbolo del vestuario, no le hizo mucha falta levantar la voz para orientar al delantero cuando llegó a La Romareda: «Con todo lo grande que es y no ha matado nunca una mosca..», señala mientras recuerda la mucha actividad de Borja Iglesias en las redes sociales. «Si va al Betis supongo que volverá a pasar. Creo que rendirá y la gente se sentirá a gusto con él. Es su forma de ser. Y si la pelota entra, todo se multiplica para bien…».