Seis días para apuntalar el proyecto deportivo del Betis de Rubi

Las vicisitudes que tiene el fútbol español tiene, entre las más destacadas, el hecho de que LaLiga ya haya celebrado dos jornadas (y vaya a celebrar una tercera) y los equipos que compiten en ella aún puedan realizar fichajes para reforzar sus plantillas y corregir errores de última hora. Una circunstancia mal vista ya por algunas ligas como la inglesa, que ya cierra su mercado antes de que arranque la Premier. En España, todos los equipos tienen aún tiempo para cerrar los últimos nombres que ayuden a cumplir con los objetivos marcados. Entre ellos, obviamente, está el Real Betis. Seis días le quedan a los verdiblancos para intentar cerrar a uno o dos fichajes más para el proyecto de Rubi, que no ha empezado de la mejor manera tras sufrir dos derrotas ante Real Valladolid y F. C. Barcelona.

La posición prioritaria a apuntalar es la de mediocentro defensivo, una demarcación importante para el deficiente juego defensivo mostrado por el momento por el conjunto verdiblanco, ya que evita muchas acciones de ataque del rival y permite más soltura y lanzar contragolpes para que los jugadores de perfil más creativo lleven el balón al área rival. Una de las misiones evidentes es la de dejar más libertad de actuación a un William Carvalho que tiene facultades para subir el balón sin tener que estar atado en misiones de vigilancia de espacios dejados por los laterales o sus compañeros de la medular.

A priori el hombre señalado para esta tarea, tras su temporada arrinconado por Quique Setién era Javi García, pero el murciano no estuvo a buen nivel ante el Valladolid y se duda de si puede ser titular indiscutible en un equipo con pretensiones europeas como el Betis. En un equipo con jugadores proyectados en ataque como Emerson, Álex Moreno o Pedraza, la figura de un guardián de la posición y la estabilidad del sistema defensivo se antoja vital. Sólo hay que observar que el equipo de Rubi no está sobrado en materia defensiva hasta el momento, ya que ha encajado siete goles en dos partidos y, además, en la pretemporada no dio señales de ser sólido.

El margen económico del Betis no es demasiado elevado, ya que se ha realizado un buen esfuerzo económico en jugadores como Borja Iglesias, Fekir, Juanmi o Álex Moreno, pero tiene aún una cantidad en la recámara para afrontar la contratación de un mediocentro defensivo. En la agenda del club tienen varios nombres apuntados. Sonó Santiago Cáseres, aunque en los últimos días el interés por el argentino ha perdido fuerza. El Villarreal quiere darle salida en forma de cesión para que tenga continuidad, pero en el Betis no terminan de estar convencidos de que sea el hombre idóneo que quiere Rubi para su esquema, para ser titular. El que más gusta es más difícil de sacar. Fede Valverde, internacional uruguayo del Real Madrid, no tiene sitio en el plantel de Zinedine Zidane, pero si el conjunto merengue no encuentra un centrocampista del perfil que busca (Pogba, Bruno Fernandes…) difícilmente le abriría la puerta al mediocentro, que está deseando encontrar un sitio donde jugar como titular la mayoría de los encuentros. La cesión sería la fórmula para hacerse con él, aunque el uruguayo tiene más pretendientes pendiente de sus movimientos.

A las oficinas del conjunto bético llegan varios ofrecimientos, aunque no todos ellos factibles. Uno de estos fue el del centrocampista Mario Lemina, por el que el Betis ya realizó una intentona hace tres temporadas, pero las cantidades que percibe el jugador y las que quiere obtener su club (Southampton) por abrirle la puerta están fuera de las ideas de gasto del equipo verdiblanco. Además, el Mónaco está en negociaciones con el club de Lemina para incorporarlo a sus filas. Y es que el Betis debe mirar hasta el último número en estas últimas incorporaciones, ya que el tope salarial está próximo a alcanzarse en el club verdiblanco.

La opción de que llegue otro delantero al Betis también parece haber quedado en un segundo plano, salvo que se presente una oportunidad buena de mercado y que coincida con el perfil que estarían dispuestos a incluir los rectores verdiblancos en el proyecto de la presente temporada. En principio se barajaba la opción de vender a Loren para dar entrada a otro delantero, pero el marbellí parece que está convenciendo con sus actuaciones y tampoco han llegado ofertas valorables por el club.

Salidas

Eso sí, no sólo ha de estar pendiente Alexis y José Miguel López Catalán, como responsable máximo, del capítulo de entradas, sino también del de salidas. En este aspecto, el lateral derecho presenta excedente de jugadores, por lo que lo más normal es que el club le busque una cesión a Francis, y que Barragán y Emerson se queden como rivales por esa demarcación. También tendrá que salir del club Narváez, ya que el centrocampista colombiano no cuenta para Rubi para la presente temporada. Si acaba llegando el mediocentro defensivo que busca el club, podría incluso valorarse la marcha de Wilfried Kaptoum, que saldría cedido para seguir ganando minutos en un equipo de Primera o Segunda división.