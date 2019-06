Semana para agilizar la llegada al Betis de Álex Moreno

Tras la llegada de Rubi y la confirmación de Juanmi como primer fichaje para la temporada 2019-20, en la planta noble del Benito Villamarín se sigue trabajando para avanzar en la composición de una plantilla que comenzará a trabajar el próximo 5 de julio con el objetivo de regresar a las competiciones europeas al término del nuevo curso. Todos los focos están puestos en la contratación de un delantero centro que ofrezca un salto de calidad importante en la demarcación y que cumpla con lo que desea Rubi, que no es otra cosa que un futbolista muy parecido a Borja Iglesias, no sólo en físico, corpulencia y agilidad, sino también en su rendimiento dentro del césped.

Pero hay otro puesto del equipo que no fue reforzado en ninguno de los mercados de la pasada temporada y que para el próximo curso es poco menos que una obsesión, el lateral izquierdo. Con todas las reservas que merecen este tipo de gestiones y negociaciones, el nombre que el Betis tiene marcado muy fuerte en su agenda es el del futbolista del Rayo Vallecano Álex Moreno. Hace algunas semanas se informó que el club heliopolitano y el futbolista ya habían cerrado un acuerdo en cuanto a años de contrato, cinco, y también en relación al salario que el jugador catalán percibiría en esas campañas.

Este periódico pudo saber a lo largo del día de ayer que esta semana puede ser importante para conocer el desenlace del fichaje de Álex Moreno, puesto que el entorno más cercano del zurdo tiene constancia de que durante los días venideros el Betis y el Rayo Vallecano retomarán los contactos para acercar de forma definitiva las posturas que cristalicen con el traspaso del lateral a Heliópolis. Dado que la pretemporada bética se inicia el primer viernes del mes de julio tanto el futbolista como el equipo bético quieren apretar en la presente semana para que todo llegue a buen puerto en la negociación con el Rayo Vallecano. La diferencia, evidentemente, sigue siendo económica aunque el conjunto madrileño ya está dispuesto a negociar por debajo de la cláusula de rescisión, cifrada en 18 millones de euros. En una cantidad próxima o poco superior a los diez millones, incluyendo un porcentaje de una futura venta en favor de los vallecanos, puede cerrarse el asunto.

De producirse, la incorporación de Álex Moreno cuenta con el visto bueno del nuevo entrenador verdiblanco, Rubi, que también está pendiente de la posible salida de Junior, ahora en el Europeo sub 21. Además, aunque fue un nombre puesto encima de la mesa de la comisión deportiva ya el pasado verano por Lorenzo Serra Ferrer, ha sido el vicepresidente y consejero delegado José Miguel López Catalán el que ha retomado hace algunas fechas las gestiones con el entorno más próximo del jugador y también con el Rayo Vallecano. El club madrileño jugará la próxima temporada en LaLiga 123 de Segunda división y Álex Moreno, quien tiene contrato hasta el 2021, considera que ha llegado el momento de salir en busca de otros proyectos, siendo el Betis el que ha terminado por convencerle. El futbolista catalán no quiere salir mal de la entidad rayista, por el cariño hacia los aficionados y el agradecimiento de haberle hecho debutar en LaLiga Santander de Primera división y no desea marcharse de mala manera. Así que espera que los clubes cierren el acuerdo por su traspaso de la mejor forma para no tener que ejercer ningún tipo de intervención en la operación.