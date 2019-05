Vadillo: “Rubi era de tener la posesión, pero no moría con sus ideas”

Sigue la espera. Rubi y el Espanyol todavía no han alcanzado el acuerdo económico necesario para solucionar el año de contrato que el técnico tiene con la entidad blanquiazul. La agencia que se encarga de llevar los asuntos del entrenador se desplazó hasta Barcelona para continuar con la negociación. La jornada del jueves vivió un atasco en lo económico casi calcado al del día anterior. Con un debate abierto sobre las cantidades que había que abonar para finiquitar el contrato. Los números que ponía el Espanyol encima de la mesa no cuadraban con los de los encargados de representar a Rubi. Mientras, desde Heliópolis seguían con atención los movimientos, esperando recibir los documentos de la desvinculación para poder dar el siguiente y definitivo paso, el de anunciar la llegada del entrenador al Real Betis.

Entre los muchos profesionales del fútbol que llevan días atentos a la historia de Rubi se encuentra Álvaro Vadillo. El actual futbolista del Granada, con pasado en Heliópolis, estuvo a las órdenes del técnico catalán en la campaña 17-18. De hecho, hace un año por estas fechas, Rubi, Vadillo y el resto de componentes de la SD Huesca celebraban el ascenso a Primera división. «Con él empecé jugando, me lesioné, regresé cuando quedaban tres meses con el equipo primero y sin que el técnico hiciera ya muchos cambios», recuerda Vadillo en la conversación con ABC de Sevilla. «Se trata de un entrenador directo, que habla muy claro y te pide lo que quiere. En la temporada que yo estuve con él se puede decir que sacó el máximo de los jugadores», asegura mientras recuerda alguno de los 21 encuentros jugados en Segunda a las órdenes de Rubi en los que aportó seis asistencias. Consultado por un asunto de debate en Heliópolis, la forma de jugar, Vadillo asegura que se trata de «un entrenador muy profesional, detallista y trabajador. Para el estilo que está buscando el Betis es idóneo. Recuerdo que en Huesca él tenía la filosofía de querer sacar el balón jugado, de tener la posesión, pero no moría con sus ideas. Si había que dar un pelotazo y jugar directo no había ningún problema».

Repasando la pizarra y comparando con el dibujo diseñado esta última temporada por Rubi en Cornellá, el atacante de Puerto Real recuerda que en el Huesca «no teníamos una referencia como Borja Iglesias en el Espanyol, pero igualmente el Cucho (Hernández) y Chimy (Ávila) peleaban los balones directos que mandaba el equipo cuando lo necesitaba. De hecho, los disputaban y ganaban bastantes. Sobre todo en El Alcoraz desarrollábamos un fútbol de ataque, atractivo, de posesión, pero en cuanto el partido necesitaba balones directos se hacía sin problemas». No olvida otro de los aspectos en los que el técnico entonces del Huesca ponía especial énfasis: la posibilidad de sacar provecho a las faltas y saques de esquina. «Para él la estrategia es muy importante. Se encargaba uno de sus ayudantes, Xavi, y nosotros, de hecho, hicimos muchos goles. Ama mucho lo que hace y le dedica muchas horas. Es algo que al final beneficia al jugador porque le proporciona mil herramientas para afrontar cada partido de la mejor manera posible». Vadillo, buen conocedor de lo que significa afrontar un partido ante la afición verdiblanca, apuesta por las opciones de Rubi en el banquillo de Heliópolis. «Asciende por primera vez al Huesca en su historia, mete al Espanyol en la Liga Europa después de mucho tiempo….Creo que está totalmente capacitado. Conociéndolo, con la personalidad que tiene y lo trabajador que es, resulta complicado pensar que le vaya a ir mal. Para estar en estos equipos hay que tener mucha personalidad. Creo que Rubi la tiene y de sobra. Creo que le va a venir muy bien al Betis y el Betis a él. Estoy seguro».

Vadillo, con la mente puesta en el partido del fin de semana en Mallorca y la posibilidad de certificar con el Granada su segundo ascenso consecutivo, ha seguido desde la distancia el caminar del Betis de Setién. «Hacían un fútbol atractivo, pero cuando los rivales te tenían estudiado quizás faltó un plan B. Es verdad que el Betis tenía este año un equipazo pero la Primera división es muy complicada», asegura antes de mirar de reojo, desde sus actuales 24 años, al futuro. «Nunca cierro ninguna puerta. El Betis es algo especial. Quizás no me fue del todo bien, pero ahora soy una persona y un futbolista totalmente diferente. El año que viene quiero seguir aquí porque me he sentido respaldado y el cariño ha sido brutal».