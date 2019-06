El presidente del Real Betis, Ángel Haro, comparecía ante los medios oficiales del club junto con el vicepresidente de la entidad, José Miguel López Catalán, después de Lorenzo Serra Ferrer le comunicara en una reunión mantenida esta tarde que no se veía asumiendo el nuevo rol que le había propuesto la directiva, y que por tanto, abandonaba el club verdiblanco. “En estos dos años hemos trabajado mucho, no sólo nosotros sino el director general, el área legal del club y sabemos cómo se ha hecho todo esto. Hemos sido parte activa de todo este proceso. Me sorprende cuando algunos béticos dicen que me dedique a buscar dinero y deje lo deportivo en manos de Lorenzo u otros. Yo no estoy para determinar cuál es el mejor lateral derecho, pero sí los procesos. Como hago en mi empresa. En una elección de marcas tengo que saber qué hay detrás. Hemos estado detrás. Si no hubiéramos estado de manera activa en negociaciones, posiblemente no tendríamos a William Carvalho, Canales o Lo Celso. El proceso de fichjaes no es una única persona, sino muchas, donde interveníamos, quiero agradecer trabajo de Josemi (López Catalán), y el de todos. No queremos ese debate de si es de Lorenzo o Josemi, sino del Real Betis Balompié, que es el que acaba pagando salarios y la inversión en el jugador”, comentaba el máximo dirigente verdiblanco.

Ángel Haro ha explicado los motivos por los que entienden que hay que reforzar la secretaría técnica del club, área que consideran crucial para el crecimiento de la entidad. “El mundo del fútbol nos invita a hacer análisis profundos y se habla de manera superflua. La planificación deportiva tiene elementos económicos financieros importantes pero hay que tener esos conocimientos para llevar la planificación para que sea algo razonable. Me sorprende cuando se habla y se dice: “No son hombres de fútbol. No sé quién reparte esos carnets. Si no tienen conocimientos financieros básicos, no pueden llevar adelante una buena planificación. Cuando hay un alta de un jugador ocupa un límite de liga, a su vez no es algo estático porque una plusvalía hace que se incremente, afecta a la cuenta de resultados, tesorería… Un planificación es mucho más multidisciplinar que lo que la gente piensa. Una vez sale el plan maestro de la planificación hay un debate donde interfiere la Secretaría técnica, comisión deportiva y las áreas financieras del club y con ese debate se sacan los perfiles más apropiados. Ahí el trabajo de la secretaría técnica es fundamental y por eso entendemos que hay que reforzar ese área”, confirmaba. Cuestionado por si cree que la decisión de Lorenzo Serra Ferrer de abandonar el Betis será motivo para que algunos béticos dejen de confiar en su trabajo, Ángel Haro ha detallado las muchas cosas buenas que han hecho desde su llegada a la entidad. “Es fundamental que los béticos sigan teniendo confianza. Es el proyecto de todos los béticos. Dimos el paso para transformar la realidad del club. Lo lideramos nosotros, pero hay mcuhos béticos detrás. Se han dado muchos cambios: Gol Sur, sacar al Betis de los juzgados, atomización de acciones para los béticos, crecimiento en partidas presupuestarias, crecimiento deportivo, la nueva ciudad deportiva que ya se ha anunciado y es el proyecto más grande y que va a marcar el futuro, la terminación del estadio que seguro que lo haremos, tenemos un equipo magnífico, un equipo humano con mucha calidad humana y profesional, el posicionamiento como marca lo hemos aumentado muchísimo, las nuevas secciones, hemos agotado siempre el límite salarial de LaLiga al máximo para tener un rendimiento deportivo y económico como veremos en las plusvalías de las ventas de los jugadores… Y eso nos hace merecedores de que la gente siga teniendo confianza en nosotros” También ha querido ensalzar Ángel Haro el trabajo de José Miguel López Catalán y de él mismo desde que lideran al Real Betis. “Nosotros llegamos con el Betis en Segunda. Y en todo el tiempo hemos transformado la realidad ddel club. Hemos escuchado que nos íbamos a quedar con el Betis y hemos demostrado lo contrario. Seguimos con la misma fuerza y nos mueve tranformar la realidad el club, dejar un legado como fin de que el Betis hemos contribuido a que mejore. Mientras nos apoyen los béticos seguiremos empujando”, afirmaba Haro. Por último, el máximo dirigente de la entidad verdiblanca quiso volver a agradecer a Serra Ferrer su trabajo. “Le doy las gracias a Lorenzo Serra Ferrer por su gran trabajo y esta es su casa“, finalizaba.