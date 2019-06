Serra Ferrer: “El big data es útil, pero el ojo clínico es mucho más certero”

Lorenzo Serra Ferrer comunicaba al vicepresidente del Real betis, José Miguel López Catalán, y al presidente de la entidad, Ángel Haro, el pasado lunes que se marchaba del club tras haberle ofrecidos éstos un nuevo papel con la reestructuración en la secretaría técnica para ampliar sus funciones y que la toma de decisiones de la comisión deportiva tuviera mayor base en informes y documentación llegada del seguimiento y evaluación de jugadores.

Al ser cuestionado por los programas de big data en los que los clubes están empezando a confiar para recoger datos de sus posibles fichajes, Lorenzo Serra Ferrer lo tiene claro, son muy útiles, pero no definitivos. “Bueno, es una máquina fenomenal, una herramienta que tienes que saber utilizar, pero hay personas que tienen que hacer esta función. Las personas que se dedican al fútbol, como es mi caso, durante muchísimos años en la élite, esta herramienta es útil para aportar, pero el ojo clínico es mucho más certero. La máquina no distingue si un futbolista puede jugar en el Betis o en el Sevilla, esto es un grave error de la máquina. Fiarse de esto no lo es todo, sin duda”, explicaba.

En cuanto a la nueva secretaría técnica, Lorenzo Serra Ferrer ha manifestado que todos los aspectos se pueden mejorar. “Todo se puede mejorar, pueden entrar personas de relieve alto por su experiencia y saber. Vienen dos personas nuevas que ya han estado en el club y ahora vuelven. No las conozco, no sé qué más puedo decir. No estuvieron en una etapa beneficiosa a nivel de resultados, pero no pasa nada”, afirmaba.