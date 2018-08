Alavés-Betis (0-0): Bloqueado ante el gol

Alavés 0 Betis 0 Pacheco; Martín, Laguardia, Maripán, Duarte; Ibai, Wakaso, Manu García, Jony (Twumasi, m. 83); Rubén Sobrino (Burgi, m. 72) y Borja Bastón (Guidetti, m. 63). Pau López; Francis (Tello, m. 75), Mandi, Bartra, Feddal, Junior; William Carvalho (Boudebouz, m. 81), Guardado, Canales; Inui (Sanabria, m. 60) y Loren. González Fuertes (Comité Asturiano). Mostró tarjeta amarilla a Wakaso, Manu García, Martín y Bartra. 18.221 espectadores en Mendizorroza

Primer punto de la temporada para el Real Betis. En Mendizorroza, el equipo verdiblanco ha igualado a cero ante el Deportivo Alavés ocho días antes de afrontar en Heliópolis el primer derbi de la temporada. Esta tarde se ha visto dominio del juego por parte del equipo entrenado por Quique Setién, más en la primera parte que en la segunda, y varias ocasiones ante la portería local que, sin embargo, no acabaron en las redes de Pacheco. El Betis sigue sin celebrar un gol después de disputar los primeros 180 minutos de competición. Hoy, a diferencia de lo ocurrido contra el Levante, la defensa verdiblanca ha estado más firme y ha concedido menos facilidades al equipo contrario.

La propuesta inicial de los verdiblancos fue interesante. Asumió el equipo de Setién el mando del juego y la posesión de balón. Se percibía la intensidad necesaria para quitarle el esférico al rival en zonas peligrosas. Así llegaron un par de llegadas en los primeros minutos. Sin embargo, ni Francis ni Guardado aprovecharon las ocasiones. Sus remates fueron demasiados centrados y faltos de contundencia. El Alavés esperaba en su terreno y tardó en estirarse. Hubo amago de VAR. En un balón colgado sobre el área del Alavés, los futbolistas del Betis reclamaron que Laguardia había despejado con el brazo. El árbitro detuvo el juego pero no fue a la banda a ver las imágenes. Tras unos segundos de espera dijo que no había ocurrido nada.

Pasaban los minutos y el Betis seguía teniendo el balón. Canales era el más activo. Se asociaba con Guardado e Inui. Una buena combinación en la línea de tres cuartos permitió al japonés plantarse en el área del Alavés, pero su remate se marchó rozando el palo izquierdo de Pacheco. También buscaban los centrocampistas de vez en cuando a Junior por el costado izquierdo. Por la derecha apenas había noticias, ya que Francis no se decidía a encarar. Loren, a falta de centros que rematar, ayudó mucho a la hora de bajar balones y aguantar la posesión esperando la incorporación de compañeros. El partido se fue enredando a base de faltas y el descanso se asomó sin que el marcador se moviera.

Cambió algo el panorama tras el tiempo de descanso. El Alavés despertó y empezó a ganar balones divididos. Puso a Pau López a trabajar. El portero atrapó un remate con intención de Jony. El Betis parecía estar más fuera que dentro del partido. Se demandaban cambios. A la hora de juego, Sanabria al campo. Eran dos los delanteros, pero faltaba más profundidad por la banda. Llegadas a la línea de fondo y centros con peligro. Pero los envíos con veneno se facturaban en zonas interiores y eran cosa del referente en el juego bético, Canales. Lo pudo comprobar Sanabria. Nada más pisar el terreno de juego, un pase del centrocampista lo dejo solo delante de Pacheco pero no supo definir en condiciones. No cambió mucho la dinámica. El Alavés entendió que había opciones de hacer algo más que empatar. Wakaso y Manu García tuvieron sus ocasiones. En el intercambio de golpes, ni Loren ni Tello acertaron. El catalán fue otro de los recursos utilizados por Setién desde el banquillo y trajo algo de aire por la banda derecha. Pero no hubo acierto y los minutos se consumieron hasta llegar a un empate que sirve para inaugurar el casillero de puntos en la tabla.