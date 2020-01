Alavés – Betis (1-1): Insuficiente punto para Europa, bueno por cómo lo sumó

Alavés 1 Betis 1 Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo Navarro (Martín, m. 69), Laguardia, Ely, Duarte; Aleix Vidal (Pere Pons, m. 80), Manu García, Wakaso (Burke, m. 85), Luis Rioja; Joselu y Lucas Pérez. Real Betis: Joel Robles; Mandi, Bartra, Feddal; Emerson, Guardado, Canales, Álex Moreno; Fekir (Aleñá, m. 80), Joaquín (Lainez, m. 73) y Borja Iglesias (Loren, m. 83). Goles: 1-0, m. 14: Aleix Vidal. 1-1, m. 55: Emerson. Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Amonestó a Joselu, Fekir, Wakaso, Duarte, Manu García, Canales, Luis Rioja, Ximo Navarro, Martín y Bartra.. Expulsó a Feddal con roja directa en el minuto 78. Incidencias: 17.689 espectadores en el estadio de Mendizorroza, con presencia de aficionados béticos en las gradas. Antes de comenzar el encuentro se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Julián Ortiz Gil, expresidente del club.

El Real Betis ha finalizado la primera vuelta del curso 2019-20 con un empate ante el Alavés, insuficiente en la carrera por llegar a la pelea por los puestos europeos, pero que puede considerarse como bueno por cómo sucedió el partido. Se adelantó el Alavés con un gol de Aleix Vidal antes del cuarto de hora de juego y Joaquín falló un penalti antes del descanso. Emerson empató en el arranque del segundo tiempo y antes del final del encuentro Feddal fue expulsado en una segunda parte en la que los verdiblancos fueron superiores. No sufrieron los de Rubi en el tramo final, pero tampoco tuvieron ocasiones claras para haber desnivelado las tablas en el marcador de Mendizorroza.

La primera mitad en Vitoria constató la irregularidad de este Betis. Unos buenos primeros minutos, con control de la pelota y llegadas peligrosas, sobre todo una de Borja Iglesias, a la que el gallego llegó con poca fe y definió ante Pacheco tirando al lateral de la red. Pero que recibió el gol en el acercamiento más dañino del Alavés en todo el partido. En el minuto 14 del choque, Borja Iglesias no controló un balón en largo desde la defensa y la pelota la robó el cuadro local en el centro del campo. El esférico llegó a los pies de Lucas Pérez, quien realizó con Joselu una rápida pared a la que Bartra llegó tarde, y el exjugador del Deportivo de La Coruña abrió a la derecha para la entrada de Aleix Vidal. En el área, el catalán controló y disparó cruzado y el toque del balón en la bota de Álex Moreno hizo que el esférico cogiera un efecto que hizo imposible la estirada de Joel Robles.

El tanto noqueó a los verdiblancos. Aunque con el paso de los minutos la fuerte presión de los de Garitano fue bajando y el Betis empezó a confiar más en los controles y los pases. Cuando pareció que después de ser amonestado por Mateu Lahoz por entender el valenciano que le había engañado por tirarse dentro del área Fekir se iba del partido, el francés se echó a su espalda al equipo verdiblanco y tomó la responsabilidad de tres cuartos hacia adelante. En el minuto 37, tras un saque de esquina botado por Joaquín, el exjugador del Lyon recibió dentro del área, se postuló para el disparo, que se marchó fuera tras ir cogiendo altura. En el minuto 41, tras un saque rápido de banda, Borja Iglesias de primeras le pasó un balón a Fekir, que controló y corrió hacia la portería de Pacheco. Se puso de gol el francés pero su disparo raso cruzado ante la salida del meta local se marchó pegado al palo derecho. Y ya en el descuento, el internacional galo fue objeto de penalti por parte de Rubén Duarte. En la acción, Feddal robó un balón en zona de tres cuartos y le pasó la pelota a Fekir, quien salvó la primera entrada de Ely, pero después fue derribado por Duarte. Tras consulta en la pantalla del VAR por parte del colegiado valenciano, Joaquín se dispuso a lanzar la pena máxima. Pero después de acertar y marcar los dos lanzamientos anteriores en la presente temporada, esta vez el capitán, blando y demasiado centrado, falló el tiro. Pacheco lo despejó. Con la derrota momentánea por la mínima y el fallo del penalti de Joaquín, el choque se fue al descanso.

Pero el Betis iba a salir con otra actitud en la segunda mitad. Buscando las entradas de Álex Moreno por la banda izquierda y con un Canales más responsabilizado a la hora de crear juego. En el minuto 53, un avance de Álex Moreno por su carril hacia la línea de fondo acabó con un pase de la muerte para Joaquín que no se paró y disparó muy blando raso, tiro que atrapó fácil Pacheco. Y con un mejor equipo bético sobre el terreno de juego llegó el tanto del empate. Enésimo saque en corto de una jugada a balón parado en campo rival, la pelota que le llegó a Fekir, quien colgó la pelota al corazón del área. Allí, el que más se elevó más alto fue Emerson, quien cabeceó cruzado y batió a Pacheco. Tras el tanto que ponía las tablas en el marcador, el partido entró en unos primeros minutos en los que el Alavés parecía muy tocado. Tenía la posibilidad el Betis de matarlo, aunque no tuvo opciones claras ante la portería rival. Luego, otros minutos en los que el choque pasó de instantes en los que no pasó mucho sobre el campo. Hasta que llegó el minuto 78 del encuentro.

Tras un saque de portería de Pacheco en largo, el Betis defendió mal en posición y la pelota le llegó a Lucas Pérez, quien controló el balón y en la pugna con Feddal, siendo el marroquí el último hombre, cayó en la corona del área. Mateu pitó falta y tarjeta amarilla para el zaguero bético, pero tras consultar con el VAR decidió mostrarle la tarjeta roja directa al “4” verdiblanco. Bien expulsado el exjugador del Alavés. Movió el banquillo Rubi y en los minutos restantes debutó Aleñá, quien sustituyó a Fekir. Antes, entró Lainez por Joaquín y luego Loren por Borja Iglesias.

En el minuto 87, tras una combinación en la izquierda entre Canales y Álex Moreno, la pelota le llegó a Aleñá más lejos de la frontal del área y probó fortuna desde tantos metros pero el balón se fue muy por encima de la portería de Pacheco. El descuento fue largo, cinco minutos. Un centro peligroso para el área de Joel Robles no lo remató nadie. Al final, un punto que vuelve con el Betis de Vitoria, insuficiente para la carrera por entrar en la pelea por jugar la próxima temporada, pero que viendo cómo se fue desarrollando el partido, no puede considerarse malo.