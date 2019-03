Amat: “El Betis tiene equipo de sobra para conseguir el objetivo”

Después de dos semanas sin fútbol liguero debido a los compromisos de las selecciones regresa el campeonato regular. Para el Real Betis queda reservada una visita a Vallecas. Allí espera un equipo necesitado de puntos en su batalla por la salvación de la categoría y que ha vivido un relevo en el banquillo con el desembarco de Paco Jémez para sustituir a Michel. Uno de los componentes del vestuario rayista y viejo conocido de la afición del Betis, Jordi Amat, analiza para ABC de Sevilla el encuentro del domingo. El defensa repasa los recuerdos amontonados tras su experiencia de la pasada campaña en Heliópolis y se pronuncia sobre las opciones verdiblancas de repetir clasificación continental.

-¿Cómo llega el Rayo al partido después de los últimos acontecimientos?

-Bueno, es un partido clave para nosotros. Después de dos semanas de movida con todo el tema del entrenador tenemos claras las ideas que pretende Paco Jémez. Tenemos ganas de cambiar la dinámica, y que mejor que hacerlo con un entrenador nuevo y con la mente fresca.

-¿Qué puede ofrecer Paco, un técnico que ya conoce la casa y a muchos futbolistas?

-Yo creo que también todo el mundo conoce a Paco. Sus ideas son muy claras. Una presión constante y lo más arriba posible. Un fútbol atractivo, la verdad que en eso es muy parecido a Michel (anterior entrenador del Rayo). Y como bien dice el propio Paco, al final sumaremos tanto en las cosas buenas que nos enseñó Michel como las suyas que nos está intentando transmitir en estas dos semanas para tratar de ganar al Betis.

-Por la situación en la tabla, por estrenar entrenador y por jugar en casa se espera un inicio de partido en el que Rayo saldrá a por todo, no?

-Totalmente. No nos cansaremos de presionar y de correr. Luego está claro que vamos a luchar por ver quién tiene el balón. Es verdad que el Betis puede ser uno de los equipos con mayor posesión de toda LaLiga, pero nosotros también la queremos. Y cuando tengamos el balón queremos hacer daño. Queremos llegar. Lo que no nos ha salido en los últimos partidos, ocasiones y llegar a la portería contraria, queremos que pase.

-¿Qué equipo llega más necesitado al encuentro del domingo?

-Está claro que el Betis se encuentra en una situación cómoda, está peleando por cosas más bonitas. Ellos también necesitan los tres puntos. Yo he estado ahí y sé que la afición aprieta mucho y siempre quiere más. Entonces será un partido muy bonito en el que el Rayo se juega todo y el Betis también viene a ganar tres puntos aunque creo que va a ser complicado. Jugamos en casa y lo vamos a dar todo y más.

-¿Cómo ha visto desde la distancia el caminar del Betis durante la presente temporada?

-Muy bien. Tiene un gran equipo, seguramente mejor que el año pasado incluso. Al final, por mala suerte y algún mal resultado ha quedado eliminado de dos competiciones muy bonitas. Pero en LaLiga están muy bien y el fútbol de Setién es bonito de ver.

-El Betis afronta un final de temporada parecido al del año pasado. Considera que hay opciones de repetir lo conseguido en la 17-18?

-Lo veo posible. Están vivos y tienen equipo de sobra para conseguir el objetivo. Es verdad que ahora mismo no estoy dentro del vestuario y no sabría decir el estado de ellos. Lo único que digo es que el equipo del Rayo está mentalizado de que la situación se puede sacar adelante. Y lo mismo que el año pasado en el Betis hicimos unos buenos partidos al final de la temporada pues esperemos que con el Rayo sea lo mismo y salgamos de ahí abajo.

-¿Qué recuerdos tiene a título personal del paso por el Betis?

-Muy bonito. Fue una temporada con muchísima ilusión por parte de toda la plantilla porque queríamos lograr algo bonito y lo conseguimos. Ahí quedará el recuerdo para siempre.

-¿Mantiene contacto con futbolistas de la actual plantilla del Betis?

-Con muchos. Con Tello sobre todo, pero también con Barragán, Joaquín…Incluso con Antonio Adán por aquí en Madrid. Al final disfrutamos muchísimo y hay buena relación con todos. Hay un grupo allí espectacular. Además, yo le sumaría unas ideas claras de juego. Creo que el Betis las tiene muy claras. Las lleva trabajando dos años casi enteros y es algo muy positivo. Al final también podría decir que con Paco Jémez las ideas son muy claras y eso es algo muy positivo para el Rayo Vallecano.

-¿Hay más similitudes o diferencias entre el estilo de Setién y el de Paco Jémez?

-Coincidí en una etapa anterior de Paco en el Rayo Vallecano y creo recordar que éramos el cuarto o el quinto equipo con más posesión de Europa. Sí que es verdad que hay muchas similitudes entre ambos técnicos y seguro que se podrá ver el domingo en el terreno de juego. Pero hay un pequeño cambio. Y es que, al final, en el Rayo Vallecano nos estamos jugando muchísimo y se verá la presión y fuerza de todo el equipo. Nosotros queremos presionar bien arriba al Betis. Sabemos que ellos quieren jugar desde atrás todos los balones y eso nos dará todavía más energía para ir a presionar.

-Dentro de que la posesión parece clave para Setién y Paco, hay muchas diferencias entre uno y otro a la hora de ser más directo de cara a la portería contraria?

-Pues sí, seguramente. Ahora, como está la situación, el Rayo lo que quiere es que, cada opción que tengamos de balón, o de estar en zona de tres cuartos de campo, que acabe en ocasión de gol. La necesidad te hace jugar un poco de esta manera y ojalá nos salga bien el domingo.

-Hace unos meses tuvo la oportunidad de enfrentarse al Betis en Heliópolis en un partido que acabó 2-0 para los de Setién..

-Fue una pena, porque al final el penalti decidió mucho. Fue una jugada dudosa (hubo análisis por parte del VAR), pero ahí está. Creo que hicimos un gran partido. Muchos compañeros nos quedamos con el recuerdo de que competimos al cien por cien contra un gran Betis. Ahora, en casa, queremos que los tres puntos se queden aquí en Vallecas.

-¿Qué sensaciones le quedó a Amat a nivel de la afición bética tras la temporada pasada?

-Fueron muy buenas. Tuve, como en todas partes, gente que me apoyaba más y otros que me criticaban más, pero es la ley del fútbol . No le puedes gustar a todo el mundo. Pero el recuerdo es muy bueno y yo me quedo siempre con lo positivo. Me quedé con muchas experiencias, con muy buena gente que pude conocer allí. Todo es sumar y ojalá ahora pueda jugar y competir en este partido del domingo.

-Esta temporada se ha perdido pocos minutos de fútbol

-La verdad es que los números son muy buenos. Al final tengo que agradecer tanto al club como al entrenador el trato recibido y ahora espero que la situación sea mejor para el Rayo Vallecano. Tenemos diez partidos por delante para hacerlo.

-¿Se apuntaría Amat a un final de temporada en el que el Rayo Vallecano acabe con tranquilidad en la clasificación y el Betis consiga el billete para competición europea?

-Claro que sí, aunque a partir del domingo… Nosotros sólo podemos pensar en ganar, pero yo le deseo pues toda la suerte al Betis y que les vaya muy bien.