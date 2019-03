«Aquí estuvo el Betis»

El Betis dio ayer un paso más en la difusión de su rica historia. La entidad verdiblanca y la Fundación Real Betis descubrieron una placa en la tapia blanca del antiguo Frontón Betis en conmemoración del centenario del traslado de la sociedad bética al campo del Patronato Obrero. Ocurrió en 1918 y el conjunto heliopolitano jugó como local en lo que hoy en día es el Colegio Público Maestra Isabel Álvarez hasta 1936, fecha en la que estalló la Guerra Civil española. Lo que hoy es el barrio de El Porvenir, situado en el sur de la ciudad, fue la casa del Betis durante dieciocho años. Fue el estadio en el que el conjunto bético consiguió su mayor hito deportivo logrado hasta la fecha: el Campeonato Nacional de Liga de 1935. Al acto de descubrimiento de la placa conmemorativa acudieron el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el presidente del Real Betis, Ángel Haro; los vicepresidentes José Miguel López Catalán y Lorenzo Serra Ferrer; miembros del consejo de adsministración del club verdiblanco y el presidente de la Fundación Real Betis, Rafael Gordillo, y miembros de su patronato. Además, también estuvieron presentes una representación del Real Club Tenis Betis, las entidades del barrio de El Porvenir y del Ateneo de Sevilla.

Para traer al presente y para que los béticos de las nuevas generaciones conozcan más de cerca la efeméride, ABC de Sevilla contactó con Alfonso del Castillo y Enrique Añino, historiadores del Real Betis y que ponen a dicho hito como el más importantes de los albores de la historia de la sociedad. Del Castillo abre su exposición dejando claro que «es bonito que el club empiece a reconocer los sitios en los que históricamente ha estado vinculado en la ciudad de Sevilla. El campo del Patronato es uno, pero hay muchos más. El club tiene ahora mismo la voluntad, la capacidad y la obligación de reconocer la historia del Betis, que es muy rica, pero que en muchos años ha sido incluso maltratada por el propio club. De hecho, del Patronato nunca se ha hablado y jugando allí como local se ganó la Liga del 35».

Del Castillo continúa explicando que «donde se jugaba al fútbol en Sevilla era en el Prado de San Sebastián. El Betis disputó sus partidos en diferentes emplazamientos del Prado. El último fue uno cercano a la Enramadilla, un campo cercado con madera pintada de color verde, que fue el que se conoció como campo de las Tablas Verdes. En 1918 lo que el Betis hace es trasladar todo su material, incluidas las tablas verdes. Pero con el paso del tiempo se deterioró y a partir del año 24 se hace la primera gran reforma del Patronato. Una construcción sólida de mampostería, se cubre la grada, se hacen casetas… A partir de febrero de 1929 el Betis comienza a disputar la Liga y lo hace en Segunda división, consiguiendo ascender en el Patronato ante el Deportivo de La Coruña en 1932. Desde entonces hasta 1936, el club juega permanentemente en Primera y en 1935 la entidad logra su mayor éxito deportivo hasta la fecha: el campeonato de Liga. Es una temporada en la que el Betis no pierde en el Patronato. De once partidos gana nueve y empata dos. Empata ante el Arenas y en la penúltima jornada ante el Sevilla, lo que le obligó a ir a Santander a hacer el mismo resultado que el Madrid, pero como el Betis gana ya no podían cogerlo en la clasificación».

Luego, por la crisis y la necesidad de conseguir mayores ingresos a través de una mayor afluencia de público, la entidad pidió al Ayuntamiento trasladarse al Estadio de la Exposición, con un aforo de 16.000 espectadores, e inició allí una nueva etapa.

Por su parte, Enrique Añino relata que «el frontón Betis tiene la portería del Gol Sur. Fue un campo principal en la historia porque jugando en él como local se proclamó campeón de Primera división. Descubrir esta placa supone que fue el campo en el que el Betis fue local durante la temporada en la que se alzó con el título de Liga. Hubo famosos partidos. En aquella época el Betis le ganó tanto aquí como en Madrid por 1 a 0», finaliza. El pasado bético traído al presente.