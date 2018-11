Arrolladora exhibición del Betis Energía Plus, implacable en casa (94-69)

Demoledor, imponente. No hay quien detenga al Betis Energía Plus, una locomotora que atropella rivales. San Pablo es su fortín. Esta vez le tocó el turno al Trapa Palencia, que llegó como líder y acabó empequeñecido por el despliegue físico y anotador del equipo verdiblanco, que no bajó en ningún momento el pistón ni la guardia para asegurarse un buena diferencia de puntos en el duelo particular con los castellano-leoneses a falta, claro, del partido de la segunda vuelta.

El Palencia apenas aguantó los primeros minutos. Liderado por Vasturia, se colocó 11-21, con medio cuarto aún por delante. Era el momento de que el Betis sacara el carácter y así lo hizo. Quedaba un mundo y controló la ansiedad para iniciar la remontada. Cegado desde la larga distancia (2/13 al descanso, 15 por ciento), el equipo de Curro Segura se fajó en defensa forzando pérdidas de su rival para anotar en transición. Así ganó confianza y recolectó puntos, también a través del rebote de ataque. Por esta vía reunió doce de los 44 que totalizaba llegado el intermedio.

Con la puesta en escena de las segundas unidades se notó la diferencia de plantillas. Mientras el Palencia perdía mucho fuelle por la baja de Otegui, el Betis subsanaba la de Obi con la aportación de Tunde y Samb como consolidada pareja de pívots. Todo el mundo suma, y esto es clave. Además, cada vez que Stainbrook percutía al poste sacaba petróleo para el Betis, que se recuperó de un 21-27 al inicio del segundo cuarto recetándole al Palencia un parcial de 12-1 (33-28). El invitado también se encasquilló en el tiro exterior (1/8 en el segundo periodo) y Vasturia perdió peso en el partido, ya mejor sujeto, mientras lo ganaba el siempre eficiente Dee y el Betis se imponía en los tableros. En la pintura logró 32 de los 44 puntos al descanso y 56 de los 94 que totalizó.

Al intermedio ya ganaba por siete el Betis (44-37), que definiría el partido en el tercer cuarto con la misma receta: mucha intensidad y un ritmo de juego devastador para su rival. Con 58-53, Dani Rodríguez sacó a relucir toda su calidad para que el equipo volara. Un parcial de 12-0 (70-53) dejó la noche encarrilada y al Palencia, sin aire, frito. Era el preludio de los mejores minutos de la temporada del Betis, una exhibición en toda regla, de matrícula de honor, con el equipo explayándose (la máxima ventaja fue de 29 puntos), dando espectáculo en comunión con la grada y sumando para la causa a Almazán, Malmanis o Marcius. El Betis, un martillo pilón en casa, había arrasado e igualado las siete victorias del Trapa Palencia. Suma y sigue.