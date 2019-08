Aspectos preocupantes que deja una derrota abultada del Betis

Una dura derrota siempre es difícil de digerir, tanto para aficionados como para jugadores de aquel equipo que la sufre. En el caso del Real Betis son varios los factores que influyen a la hora de analizar el descalabro en el Camp Nou, pero lo que más ha agravado el nerviosismo es que el conjunto verdiblanco sea el colista de Primera división (circunstancia eventual) después de perder en su inicio de campaña ante un rival menor como el Valladolid, y haber caído de forma tan clara ante un equipo superior, pero al que, sin ir más lejos, se le derrotó en la temporada anterior. En todas las quinielas de los equipos de la zona media-alta de la tabla puede estar caer derrotado en feudos como el Camp Nou, pero hay detalles del partido que conviene corregir si la mala racha no quiere alargarse en el próximo envite ante el Leganés.

Quizás la mayor deficiencia que se le ha visto a este Betis de Rubi haya sido el rendimiento defensivo. En Barcelona el equipo verdiblanco planteó una idea de equipo arropado atrás para intentar salir al contragolpe. Sin embargo, el plan se tornó en un conjunto aculado en el borde de su área al que el once de Valverde asediaba una y otra vez para buscar unos goles que, más pronto que tarde iban a acabar llegando. Pedraza sufrió horrores con Carles Pérez, los dos centrales no estuvieron bien (peor Bartra que Sidnei) y el mejor hasta el momento, el brasileño Emerson, no pudo desplegar una de sus grandes virtudes en forma de juego ofensivo y sufrió las internadas de Jordi Alba. Gran parte del partido se jugó en las inmediaciones del área verdiblanca, y eso es letal en un equipo que no está mostrando solidez defensiva, tal y como ha venido demostrando la pretemporada y el primer duelo ante el Valladolid.

El duelo en Barcelona también dejó muchas dudas sobre el portero. Está claro que no es responsabilidad única su actuación en la goleada, pero sí se pide de un guardameta de equipos de nivel que salve ocasiones y muestre más seguridad en sus actuaciones. Pudo hacer más en al menos dos goles, y no se mostró contundente en otras. Son pecados de juventud de un portero que aún es joven y debe aprender, pero en el fútbol exigente actual la paciencia es poca y el meta tendrá que aprender a lidiar con ello para sobreponerse. Dani Martín está debutando en la élite. El del Camp Nou era su segundo partido en Primera división, algo que también actúa en su descargo, ya que el Betis también pensaba en el futuro con su contratación.

Algo que echó mucho de menos el Betis también en su desarrollo de partido en el Camp Nou es mayor aportación de sus jugadores creativos del centro del campo. Aquellos llamados a sacar el balón jugado. Canales, que volvía tras su ausencia ante el Valladolid, apareció en unas pocas acciones con peligro, pero después se diluyó y casi no manejó el balón hasta su sustitución. Tampoco brilló un Tello de quien se esperaba más verticalidad a la hora de lanzar contragolpes. William Carvalho, uno de los futbolistas con más sentido táctico del equipo, corrió demasiado detrás del balón y poco con él, algo semejante a lo ocurrido con Guardado. Si un equipo no tiene el balón corre mucho más y se desgasta más física y mentalmente. Por eso ayer, tras el 2-1, el Betis quedó borrado del mapa. La inferioridad numérica en Valladolid no impidió ver a un conjunto más protagonista que el visto en Barcelona en igualdad. Está claro que el rival no era el mismo, pero se echó de menos más posesión, ese término del que tanto se abusó en el pasado reciente.

Por contra, sí dejó destellos de lo que puede aportar en un equipo bien engrasado en labores creativas el francés Nabil Fekir. Su indudable calidad necesitará de un mejor acompañamiento y de una mejora física para que el internacional galo sea ese jugador determinante que todos esperan que sea. En Barcelona se incorporó bien desde segunda línea y mostró pausa para anotar el 0-1 que dio algo de fe a los suyos. Eso sí, fue desapareciendo como el resto de sus compañeros conforme avanzaba el duelo.

Errores todos que convendría ir corrigiendo ante el Leganés, un duelo entre dos equipos sin puntuar justo antes de un parón liguero. El resultado puede calmar o incrementar aún más la preocupación de lo vivido en Barcelona.