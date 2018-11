Barcelona-Betis (3-4): Setién tenía razón

A ustedes no les importará mucho pero Enrique Setién Solar es buena persona. Si fuera como José Mourinho habría repasado las lindezas que le dijeron no hace tanto. Hasta pidiendo su despido. Pero no. Se alegró por el triunfo en el Barcelona-Betis del Camp Nou, felicitó a sus jugadores y no buscó venganzas. Que Setién sea buena persona influye en su fútbol y en su gestión de los jugadores. Le gusta que sus equipos desarrollen un juego atractivo, la mejor vía para llegar al destino que todos buscan. Como el Barcelona. El reflejo superó al espejo. Su obstinación escondía un requiebro perverso para quienes lo pusieron en la diana. Setién tenía razón. Cuando llovían puñales después del extrañísimo 3-3 con el Celta dijo en la sala de prensa, esa especie de potro de tortura que al fin ha embridado, que «podemos ganar en el Camp Nou y en El Madrigal». Ya ha completado la mitad del camino. Y de qué manera. A su manera. No hay protagonismo para la suerte cuando se marcan cuatro goles en este escenario. Más bien para la calidad, valentía, arrojo, orgullo, preparación… Una fiesta de fútbol y de goles. Una exhibición. Un derroche de juego. Una jornada histórica. Cuatro goles al Barcelona con Messi en el campo los 90 minutos. A un Barça que va líder, que se pasea en su grupo en la Liga de Campeones. Una posesión discutida. Más tiros a portería que el Barcelona. Siempre fue por delante. Y desató no sólo lo mejor que tenía cada uno en verdiblanco sino las más increíbles alegrías en las casas de aquellos que tienen los cepillos de dientes de color verde. Como el año pasado en el Bernabéu y el Sánchez-Pizjuán, como en San Siro hace no tanto. El Camp Nou es otro cromo en la colección de partidos inolvidables del Betis de Setién. Una buena persona que merece más respeto por lo que está sembrando para un gran Betis de presente y de futuro, con jerarquía y personalidad. Pero sobre todo porque es un magnífico entrenador que no es casualidad que aparezca en tantas fotos de alegría y que no merece que su idea tenga que justificarse cada dos por tres en lugar de considerarla y aumentar su incidencia porque ahí está el futuro del Betis.

La cascada de nombres propios empieza en Setién pero prácticamente no tiene fin. William Carvalho, Junior, Lo Celso, Bartra, Joaquín, Guardado… Un equipo con mayúsculas. Un despliegue coral que rompió 20 años sin ganar en el Camp Nou en LaLiga y marcando cuatro goles. Con diferencias de dos y leyendo el duelo a la perfección en todo momento. Incluso en un arranque en el que Valverde ordenó a los suyos agobiar en la salida a Pau López. Ahí demostró el Betis la personalidad que le iba a conducir al éxito. Setién le devolvía la moneda con una presión altísima en todo campo, hombre a hombre, y sin miedo a golpear la pelota con sentido desde el portero hacia un Loren que descolgó con inteligencia cada esférico que le buscaba. Dos carreras de Lo Celso hasta el área de Ter Stegen actuaron de aviso. El Betis estaba ahí. No iba a ceder un metro. El Barcelona tenía que bombear para salvar la presión de siete en su campo. Setién tiene bien estudiado a Valverde y supo desconectar su plan. Junior, una centella, aprovecha un servicio de amigo de Carvalho para correr, parar y recortar a Sergi Roberto antes de definir al primer palo con la derecha. Gol.

El Betis se lo cree. Con jerarquía. Mantiene su fútbol porque sabe que sigue siendo la mejor manera de expresarse. Pau López hace un brillante despeje ante Lenglet y responde Tello obligando a lo mismo a Ter Stegen. «No somos menos que el Barcelona». El petróleo eran los espacios y el Betis encuentra crudo como Jett Rick en Gigante. Junior, tras otro pase sensacional de Carvalho casi marca con Loren en boca de gol. Pero será Joaquín en otra acción engendrada desde la izquierda entre el dominicano y el portugués que acaba con un pase atrás de Tello desde la opuesta para que el capitán, con cinco compañeros más en el área barcelonista en un contragolpe, la sitúe donde no llega Ter Stegen. 0-2. La playa estaba en el descanso y llegó el Betis con el botín intacto.

Minutos para maldecir las alegrías intermedias, para gestionar el temor sobre el tesoro que se puede perder más que relamerse por la ilusión de un triunfo histórico. El Barcelona sale en tromba pero sin puntería. Setién, tras los primeros minutos de resistencia, pasa al 5-4-1 con Canales en lugar de Joaquín. Tello casi hace el tercero pero en el retorno cae en la trampa de Jordi Alba. Penalti. Gol de Messi. Los nervios se preparaban para saltar al campo cuando… No contaban con Lo Celso. Y con el error de Ter Stegen. El argentino tiró dentro del área con la derecha y el alemán cayó rendido con mantequilla en las manos. Enfría ahora el Betis la situación con cabeza. La pelota se mueve lejos pero el Barcelona pica con el gol de Vidal. Cada alegría local tiene una respuesta. Ahora es la expulsión de Rakitic, una ocasión de Junior y el gol de Canales tras otra internada del zurdo. Messi acorta en el alargue pero no hay para más. Nadie le iba a amargar la fiesta al Betis ni quitarle la razón a Setién, el que, detrás de la afición, más merecía una alegría así. Como en Chamartín, Nervión y San Siro. Y esto no ha acabado.