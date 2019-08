Una derrota en el Camp Nou es algo que la mayoría de los equipos de Primera división pueden contemplar en sus quinielas antes del comienzo de cualquier temporada. Sin embargo, hay formas y formas de caer derrotados en el recinto azulgrana, y el Betis no escogió precisamente la mejor de ellas. Ya no por la goleada, sino por la imagen de equipo empequeñecido y frágil que ofreció ante un equipo que, no lo olvidemos, llegaba con las bajas de sus artilleros de referencia: Lionel Messi y Luis Suárez. Ni los echaron de menos los de Ernesto Valverde, que por momentos tenían en el casi desconocido Carles Pérez y en Antoine Griezmann a dos jugadores disfrazados del astro argentino. Todo ayudado por un endeble conjunto verdiblanco que evidencia que tiene serios problemas de seguridad defensiva (ayer fue un coladero toda la zaga), que el nivel de la portería ha decaído, y que le resta mucho que trabajar para convertirse en un conjunto fiable y con aspiraciones en la Primera división. El tanto inicial de Fekir (lo único salvable junto a Loren) únicamente fue un espejismo en el que el bético creyó como el que ve un oasis en el desierto, hasta que el empuje azulgrana y el gol de Griezmann iniciaron el enterramiento de los de Rubi en la arena del Camp Nou. El hecho de haber ganado la temporada pasada no sirve de comparación con la actual, pero sí demuestra que cualquier equipo con una idea bien ejecutada puede rascar algo positivo.

Sacó Rubi un once perfectamente esperable, con las novedades de Guardado y Canales. Su planteamiento, quizás, no lo fue tanto. El equipo verdiblanco saltó a césped como un equipo temeroso, demasiado aculado y esperando salir a la contra. El Barça era dueño absoluto del balón, pero no encontraba el marco de Dani Martín. Un tiro de Griezmann que tocó en Sidnei para marcharse cerca del palo y una jugada de videojuego que se frustró en el último pase fueron las opciones.

Sin embargo, el Betis golpeó en la primera que tuvo. Canales robaba en la medular el balón, se la daba a Loren para que el marbellí viera la incorporación desde atrás de Fekir y darle un pase que el francés ajustó al palo. 0-1 en el minuto 15. Casi una ilusión. El gol pareció espolear a los verdiblancos y dejó un rato tocado al Barça. Loren interpretaba bien las contras y provocaba faltas y una amarilla a Piqué. Pero no le duró mucho el sabor dulce en la boca. Antes del empate ya había llegado un aviso en un remate de Rafinha que Sidnei desvió providencialmente. En la siguiente acción, y a cinco minutos del final, un pase de Sergi Roberto a la espalda de Bartra lo aprovechaba Griezmann para hacer el 1-1 en un remate que tocó Dani Martín.

Fue un jarro de agua fría del que no pareció reponerse nunca un Betis que tardó cuatro minutos de la segunda mitad en ponerse por detrás en el marcador. Griezmann se disfrazaba de Messi y ejecutaba un disparo con rosca propio del argentino para hacer el 2-1 y empezar a pintar el panorama como desolador. Al Betis no le duraba el balón ni cinco pases seguidos, la altísima presión del Barça le hacía perderlo con frecuencia y los centrocampistas acumulaban errores uno tras otro. Carles Pérez se ponía las botas en la banda de Pedraza y, tras un lanzamiento al lateral de la red, en la siguiente entrada en escena encontraba el fondo de la portería tras sortear en la frontal a Guardado. El portero verdiblanco tardó en tirarse y evidenciaba que ayer no era su noche.

Casi no se habían acallado los vítores del público cuando de nuevo tenía que levantarse para cantar y celebrar un nuevo tanto. Busquets robaba la pelota en la frontal a William Carvalho y asistía la entrada de Jordi Alba para que éste hiciera el 4-1. Tres goles en diez minutos. El Betis estaba sentenciado y solo quedaba rezar para que la goleada no fuera escandalosa. Rubi movía el banquillo y daba entrada en el campo a Kaptoum y Joaquin por Guardado y Tello. No varió la imagen del equipo, ni siquiera con la aparición postrera de Lainez. Arturo Vidal se sumó a la fiesta con el quinto y Valverde hizo debutar al chaval Ansu Fati, de 16 años, que incluso tuvo opciones de coronar su noche con un tanto. Al final, Loren maquilló algo el resultado con un golazo desde la frontal a la escuadra.

Cero de seis puntos y la próxima visita del Leganés, otro sin estrenar su casillero, que se antoja ya vital para no empezar a poner nervioso al personal antes del primer parón liguero.