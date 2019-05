Beckham se lo pasó en grande en el campo del Betis

El icono y mediático exfutbolista David Beckham no ha dudado en fotografiarse junto a un escudo del Real Betis en el mismo estadio Benito Villamarín. El que fuera jugador del Real Madrid y Manchester United acudió ayer al coliseo verdiblanco para disfrutar de la gran final de la Copa del Rey entre el Valencia CF y el FC Barcelona, con victoria final para los de Marcelino por 1-2.

Beckham fue invitado al Villamarín, precisamente, por el propietario del Valencia CF, Peter Lim, y siguió las evoluciones del partido en un palco privado de la grada de Fondo, con todo lujo de detalles, junto al magnate y amigo personal. Beckham y Lim comparten la propiedad del Salford City, club al que vieron juntos ascender en Wembley recientemente. El inglés disfrutó ayer de la victoria del Valencia y aprovechó para hacerse la foto junto al escudo del Betis en el Benito Villamarín. “David Beckham siempre ha sido un chico inteligente”, ha publicado el Betis.

El exinternacional no quiso perderse la final de la Copa del Rey y viajó a Sevilla junto a su hijo, Romeo. El joven acudió al estadio luciendo la camiseta del Valencia, evidenciando así a qué equipo había ido a animar junto a su progenitor.

Tras el duelo, que finalizó con victoria para el conjunto che, Beckham recurrió a las redes sociales para felicitar al campeón y al dueño del equipo, Peter Lim. “Felicidades Peter y @valenciacf”, escribió junto a una fotografía en la que aparecen los jugadores del equipo ganador celebrando el título en el terreno de juego.

David Beckham has always been a smart boy 👉💚🤩 pic.twitter.com/4dulHvnUoU

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) 26 de mayo de 2019