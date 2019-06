Betis: el adiós de Serra Ferrer

Lorenzo Serra Ferrer pone fin a su tercera etapa en el Real Betis. El balear, después de varios días de reflexión, mantuvo una reunión con Ángel Haro y José Miguel López Catalán en las oficinas del estadio Benito Villamarín. La propuesta de reforma de la dirección deportiva y el nuevo papel que los consejeros delegados le asignaban no convencieron a Serra, que no aceptó un cambio en sus funciones. De esta forma pone fin a su tercera aventura en el club. Las dos anteriores fueron como entrenador (1994-1997 y 2004-2006) y en la actual le ha correspondido el papel de director deportivo desde su aterrizaje en 2017. Y en esta ocasión, como en las anteriores, su marcha ha sido abrupta y ha provocado gran contrariedad en el beticismo dado el predicamento del balear entre la afición.



Serra deja de ser, pues, vicepresidente deportivo y miembro de la comisión deportiva, que formaba con Haro y Catalán. Fueron éstos quienes fueron a buscarle en la primavera de 2017 para que cambiara el rumbo de la entidad. Miguel Torrecilla era entonces el director deportivo pero duró sólo unos días con el balear y presentó la dimisión. Desde esa fecha la comisión trabajó en equipo, con las funciones bien repartidas, para confeccionar un equipo que acabó sexto en la 2017-18 y décimo y semifinalista de Copa en la 2018-19. Serra, además, compró un uno por ciento de acciones. Las fricciones llegaron con los procedimientos para la toma de decisiones, ya que desde el consejo se demandaba una mejor organización en la secretaría técnica, informes más completos, utilización de recursos actuales y mayor coordinación con otras áreas, así como el cuidado de la cantera, que fue la primera función que perdió Serra, donde tenía de responsable de metodología a Pep Alomar, su hombre de confianza. Los escalafones inferiores, tras una campaña negativa, han sido asumidos por Miguel Calzado, hasta la fecha responsable de captación.



Haro y Catalán, aquel 22 de mayo, le propusieron a Serra una reestructuración en la secretaría técnica para ampliar sus funciones y que la toma de decisiones de la comisión deportiva tuviera mayor base en informes y documentación llegada del seguimiento y evaluación de jugadores. Las partes quedaron en volver a verse y eso se produjo la semana pasada. Ahí ya la propuesta fue directa para que Serra diera un paso a un lado, dejara de liderar la dirección deportiva y se ubicara como vicepresidente y miembro de la comisión. Esta modificación conllevaba una importante rebaja de su salario. El de Sa Pobla no lo aceptó y, tras un debate tenso, pidió unos días para reflexionar. Se fue a Mallorca para considerar la situación con sus allegados y familiares. Se trazaron puentes para tratar de acercar a las dos partes y por ello Serra regresó ayer a Sevilla y se citó con Haro y Catalán en el Villamarín. Allí trataron de nuevo el asunto y no pudo producirse el acuerdo. Los consejeros delegados insistieron en su propuesta, con algunos matices de última hora, y el balear la rechazó considerando que era una «humillación» y planteando que estos cambios sólo le «penalizaban» a él cuando la evolución deportiva del club ha sido importante en las dos últimas temporadas. Las gestión con Quique Setién, en todo caso, ha tenido mucho que ver en la decadencia de la relación entre los miembros de la comisión deportiva, ya que las opiniones eran contrapuestas en este sentido.



Tras la reunión en la que todo se desenlazó, Serra se marchó «triste» del club y está por ver si comparece públicamente estos días. Sí lo hicieron para dar explicaciones Haro y Catalán en la televisión oficial del Betis. «No queríamos que Lorenzo estuviera en la cocina, sino en la toma de decisiones. Nos ha comunicado que no le encaja ese nuevo rol. Le agradezco todo el trabajo que ha hecho. El Betis siempre será su casa y es una pena que no hayamos podido convencerlo», dijo Haro, mientras que Catalán señalaba que «es un día triste, Serra ha hecho un trabajo magnífico en estos años. Fui yo mismo hace dos años quien le llamó a Mallorca para reunirme con él y ha aportado mucho en esa labor de vicepresidente deportivo y miembro de la comisión donde hemos trabajado codo a codo para tomar el 95 % de las decisiones en consenso. Queríamos que continuara con nosotros pero estos cambios no son triviales, sino para el futuro del Betis. No ha habido ningún conflicto personal ni tensión o lucha importante, simplemente diferente criterio razonado y explicado de cómo debe ser el área deportiva».



Sobre cómo se ha desarrollado el trabajo en la planificación, Haro aclaraba que «me sorprende cuando algunos béticos dicen que me dedique a buscar dinero y deje lo deportivo en manos de Lorenzo u otros. Yo no estoy para determinar cuál es el mejor lateral derecho, pero sí los procesos. Como hago en mi empresa. Hemos estado detrás. Si no hubiéramos estado de manera activa en negociaciones, posiblemente no tendríamos a William Carvalho, Canales o Lo Celso. El proceso de fichajes no es una única persona, sino muchas, donde interveníamos. No queremos ese debate de si el fichaje es de Lorenzo o Josemi, sino del Real Betis Balompié. Sin conocimientos financieros básicos no se puede llevar adelante una buena planificación, es un asunto multidisciplinar». Ahí insistía Catalán poniendo el ejemplo del fichaje de Rubi: «Es el primer técnico que propuso la secretaría técnica con Serra Ferrer y es el que ha venido». Y acabó pidiéndole calma a los aficionados que estuvieran contrariados con la marcha de Serra Ferrer:«Me gustaría pedir calma y tranquilidad a los béticos. Hemos tenido debates internos para dar este paso. Pido calma, no estamos en la III Guerra Mundial. Hay que ver dónde estaba el Betis hace cinco años y dónde estamos ahora».