El Betis afina la puntería

El parón le ha servido al cuerpo técnico del Real Betis para tratar de mejorar la definición de cara a la portería rival. Ha sido lo más comentado entre los profesionales durante estos días. La insistencia en realizar ejercicios de finalización. Incluso con instrucciones precisas para acabar las jugadas en la portería rival de manera más continua. Una forma de buscar el camino más corto hacia la meta oponente que se ajusta a la perfección al escenario en el que jugarán mañana: Vallecas, un estadio de reducidas dimensiones.



El Betis es en estos momentos el decimoquinto equipo en el ranking de rematadores de LaLiga. Sólo 310 disparos ha contabilizado el equipo de Setién esta campaña en el torneo de la regularidad. Lejos de los 466 del Real Madrid. Sólo 111 de los remates intentados por los béticos fueron interceptados. El cuerpo técnico bético ha insistido mucho en la paciencia en las jugadas hasta no tener clara la posición de disparo y evitar así contragolpes con el equipo atacando. Eso ha llegado incluso a desesperar a los aficionados aunque en muchas ocasiones ha dado buen resultado. Esta semana, aprovechando el parón y que los tres delanteros se quedaron en Sevilla, los ejercicios han ido encaminados a esa definición que tanto se echa en falta en Heliópolis.



Obviamente no sólo han sido Loren, Jesé y Sergio León los únicos que han trabajado este aspecto, pero sí los más señalados para definir en estas situaciones. También los centrocampistas con llegada como Lo Celso o Canales. Guardado será baja en Vallecas por sanción. El Betis quiere un juego más directo para este encuentro en el que la presencia de Paco Jémez en el rival lo convierte aún más agresivo con y sin balón. Ese riesgo lo quieren aprovechar en el cuerpo técnico y que sus futbolistas no teman definir ante la meta oponente. Las indicaciones de acabar la jugada o disparar cuando tuvieran hueco han sido constantes, así como los ejercicios con esa tendencia. También se enmarcan en la intención de subir el ánimo del grupo, que con los aciertos de cara al gol la valoración del ejercicio siempre es más positiva.



Se adapta así el Betis a lo que se va a encontrar en Vallecas. Un campo más pequeño en el que los espacios merecen otra gestión. Acabar las jugadas y ser más directos es una propuesta lógica. También que pueda emplear Setién a dos delanteros, ya que Jesé podría no estar solo y aparecer acompañado de Loren en la punta del ataque. Retrasaría así a Lo Celso a su posición más habitual en el centro del campo olvidando así el falso nueve que ha empleado en jornadas precedentes.



Mientras, otro aspecto que ha entrenado el técnico bético con sus hombres ha sido ejercitarse a las 13.00 para acostumbrarse a la dinámica de un encuentro a esa hora. Tras el cambio horario el duelo se disputará a las 14.00 mañana. La intención del cuerpo técnico es que los futbolistas descansen y se alimenten con una pauta determinada teniendo en cuenta lo especial de la hora del encuentro.



Sí fue llamativa también la intensidad desplegada por los jugadores que participaron en el entrenamiento de ayer. La competencia por un puesto está siendo alta en la plantilla y hubo jugadas de cierto riesgo para ser una sesión. El partidillo parecía tener ritmo de competición. Setién ya había motivado al grupo en una charla en la que había avisado de que no quería que se repitiera el gran defecto del equipo en algunos de los últimos encuentros en horario de mediodía o tras los parones. Ahora coinciden ambas circunstancias y el santanderino insistió en que el grupo debe estar con los ojos bien abiertos para no dejarse sorprender por la intensidad de un rival que está necesitado.

La sesión contó con la novedad de Guardado, que regresó tras competir con México. Mientras, Lainez llegó anoche a Sevilla con permiso del club para arreglar un tema de visado y se reintegrará hoy a los entrenamientos. Es posible que el joven mediapunta no viaje a Vallecas debido a esta circunstancia. Las bajas confirmadas, además de la de Guardado por sanción son las de Junior, aún no recuperado, y Francis, lesionado.