Betis: aquel gol de Capi en Villarreal hace once años

El Betis lleva once años sin ganar en Villarreal. La última vez que salió victorioso del feudo amarillo fue gracias a un gol de Capi el 9 de diciembre de 2007. En aquel entonces los verdiblancos llegaban con muchísimas necesidades al estadio de un oponente muy cualificado. Paco Chaparro retomaba las riendas del banquillo verdiblanco tras la destitución de Héctor Cúper en la jornada decimocuarta debido a los malos resultados. Fue la semana del Resistiré, del Dúo Dinámico, y “el junco que se dobla y que parece que se parte… resistió”. El tanto de Capi supuso una reacción que le dio aire a un equipo que acabó en el puesto decimotercero en la clasificación.

Por el Betis jugó ese día el siguiente once: Ricardo; Ilic, Juanito, Rivas, Babic; Rivera, Arzu, Capi; Edu, Mark González y Xisco. También actuaron Damiá y Melli. Defendiendo al Villarreal, a las órdenes de Manuel Pellegrini, aparecieron: Viera; Ángel, Fuentes, Godín, Capdevila; Cazorla, Bruno, Senna, Mati Fernández; Tomasson y Guille Franco. Y saltaron posteriormente desde el banquillo Cani, Nihat y Pires. Arbitró Turienzo Álvarez. Y Capi marcó en el minuto 9.

El Betis había visitado El Madrigal estando decimoctavo, con catorce puntos, y salió con alivio de ese duelo y sumó otro triunfo, esta vez en casa ante el Almería por 3-1 para ver con mejores perspectivas el resto de la temporada.

En el resto de precedentes, el Betis no ha tenido mucha fortuna en Villarreal puesto que en los últimos seis duelos no ha conseguido vencer. En el choque que les enfrentó en la tercera jornada de la pasada campaña, el Villarreal se impuso por 3-1 a pesar de que Sergio León adelantó a los verdiblancos a los once minutos de juego. Bacca igualó el encuentro antes del descanso y en la segunda mitad Samu Castillejo y Enes Ünal redondearon el triunfo del conjunto villarrealense. Antes, tres victorias y dos empates hasta aquel duelo de 2007.

El balance total de este enfrentamiento incluye seis triunfos del Villarreal, cuatro empates y otras tantas victorias del conjunto sevillano, con diecinueve tantos para los locales y diecisiete para los visitante.