Betis-Athletic (2-2): Un punto de esfuerzo y reacción

Betis 2 Athletic Club 2 Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis (Inui, m. 78), Guardado, Canales, Junior (Tello, m. 61); Joaquín, Lo Celso (Loren, m. 64); y Sanabria. Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Balenziaga; Dani García, Beñat (San José, m. 73); Susaeta, Raúl García (Capa, m. 55), Yuri Berchiche; y Williams (Muniain, m. 81). Goles: 0-1, m. 7: Williams. 0-2, m. 17: Raúl García. 1-2, m. 51: Bartra. 2-2, m. 68: Canales. Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán). Expulsó a Susaeta en el minuto 45 por doble tarjeta amarilla. Además, amonestó a Yeray, Beñat, Yuri, Canales, Sidnei, Íñigo Martínez, y Unai Simón. Incidencias: 51.093 espectadores en el estadio Benito Villamarín, en una calurosa tarde-noche de fútbol. Antes del comienzo del choque se guardó un minuto de silencio en memoria de José Calle, jugador de la década de los 50, José María Mellado, jugador de los años 60 y 70, y Antonio González Cordón, arquitecto del estadio Benito Villamarín.

El Real Betis logró empatar en el segundo tiempo el partido frente al Athletic de Bilbao, que se puso muy complicado en el primer tiempo con los goles del cuadro visitante de Williams y Raúl García. Bartra y Canales marcaron los tantos verdiblancos. Volvió el gol al equipo de Setién, que jugó una mala primera parte, pero que en la segunda se esforzó más y reaccionó para poder sumar un meritorio punto.

La primera parte de los de Quique Setién fue bastante mala, de las peores que se le recuerdan al conjunto bético desde que el santanderino lo entrena. El Athletic salió mandón y le quitó la posesión de la pelota. Eso unido a que el cuadro heliopolitano no tenía en el once un recuperador puro en el centro del campo, provocó que el cuadro bético estuviera bastante espeso. El Athletic presionó muy arriba y muy bien, aprovechó los fallos béticos en la salida del balón desde atrás y desconectó a los verdiblancos en ataque, con un inoperante Sanabria. Así las cosas, en el minuto 17 los de Eduardo Berizzo ya ganaban por 0 a 2. En el minuto siete, después de un despeje defectuoso de Junior con la pierna derecha, la pelota le cayó a Beñat en las cercanías del área. El de Igorre, aplaudido por el Villamarín, vio la entrada por la izquierda de Yuri, quien centró hacia el interior del área. Raúl García realizó un franco cabezazo ante el que Pau López hizo una gran intervención abajo, pero el rechace le llegó de nuevo al ‘22’ rojiblanco, que tocó con la cabeza para asistir a Williams, quien adelantó a su equipo. No había reacción en el Betis y diez minutos después se encontró con el segundo gol en contra. Fue ahora Canales el que caído a banda derecha erró en un pase hacia el centro, que recuperó Raúl García. El pamplonés avanzó con el balón controlado y desde fuera del área encañonó el balón con un tremendo disparo raso y cruzado que se coló pegado al palo derecho de la portería de Pau López.

Pitos en el Villamarín. Desagrado con Francis de un sector de la grada que reprobó Setién. La pausa para la hidratación de la media hora llegó con un Betis que no creó ocasiones claras ante la portería de Unai Simón, quizás algún centro desde la izquierda, flanco por el que el equipo heliopolitano volcó su juego de ataque, pero poco más. Lo Celso se veía algo perdido durante ese periodo del partido, no encontraba su sitio, aunque luego fue entonándose por el centro y buscó algo más de profundidad, aunque no los verdiblancos no estuvieron finos en los últimos metros.

Al filo del descanso el Athletic se quedó con un futbolista menos, puesto que el capitán Susaeta vio dos tarjetas en siete minutos y en el 45 se fue a la caseta antes de tiempo. El Betis jugaría todo el segundo tiempo con un futbolista más.

El inicio de la segunda parte no pudo ser mejor para los intereses del Betis. Y es que Bartra con un espectacular derechazo desde fuera del área logró batir a Unai Simón, que tocó el balón pero no pudo hacer nada para evitar el primer gol bético. Alegría en la parroquia bética, que se venía arriba y empezaba a animar de nuevo a su equipo en busca de la remontada. Era el minuto 51. Berizzo movió a su equipo y quitó del campo a Raúl García y metió a Capa para doblar el lateral derecho con De Marcos, como ya tenía el izquierdo desde el once inicial, con Balenziaga y Yuri. Setién hizo también su primer cambio y sacó del campo a Junior para dar entrada a Tello.

El Betis iba a igualar el partido. Fue precisamente Tello en el minuto 68 el que, con todo el Athletic replegado, recibió el balón en la banda izquierda, porfió con De Marcos y se metió en el área para meter un pase raso a la altura del punto de penalti para que Canales controlase con la derecha y al bote pronto disparar cruzado con la izquierda y batir de nuevo a Simón. El gol espoleó a la grada y también al Betis que tuvo varias ocasiones para haber remontado ya el choque más allá del minuto 70. El meta visitante le sacó una muy buena mano abajo a un duro disparo raso desde dentro del área a Loren, que entró instantes antes sustituyendo a un intermitente Lo Celso. Después, no llegó Sanabria a un buen centro de Francis. El paraguayo se mostró mejor en el segundo tiempo, más activo en la presión y en el trabajo en las líneas altas del equipo. Setién agotó los cambios después de la pausa para la hidratación del segundo tiempo y sacó del campo a Francis para dar entrada a Inui. Berizzo hizo lo propio quitando a Williams y dando entrada a Muniain. Quedaban diez minutos más el descuento.

Sanabria, después de hacer un buen movimiento dentro del área pequeña, desechó un gran centro de Joaquín desde la derecha. El capitán acabó de carrilero el partido. El Betis embotelló a su rival y salvo alguna falta, los bilbaínos no tenían apenas oxígeno sobre el campo. Pero en los últimos minutos los heliopolitanos volvieron a mostrarse poco finos en campo contrario. La reacción del segundo tiempo fue muy buena, el Betis ha vuelto a encontrar el gol y al final sólo pudo sumar un punto para seguir en la zona media de la clasificación.