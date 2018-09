Betis-Athletic: Que el protagonista sea el gol

Betis - Athletic Club - Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis, Guardado, Canales, Lo Celso, Junior; Inui y Loren Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Balenziaga; Dani García, Beñat, Susaeta, Raúl García, Yuri; y Williams. Estrada Fernández (Comité Catalán) Benito Villamarín. 20.00. beINSPORTS.

Tras la primera comparecencia europea de la temporada, regresa la competición de la regularidad para un Real Betis que navega en una acuciante falta de gol. En el seno del equipo no parece, al menos públicamente, que nadie esté preocupado. Sí ocupados, evidentemente. El Betis protagoniza los partidos con la posesión del balón, toca y crea ocasiones de gol, pero no las concreta. No marca, pero tampoco recibe desde que encajara los tres tantos del Levante en la ya lejana primera jornada liguera. La filosofía de Setién es palpable y el equipo la lleva a la práctica poseyendo la pelota, pero está faltando la puntería. El técnico cántabro lo achaca al acierto y a la inspiración de sus delanteros. Y eso es lo que debe llegar más pronto que tarde. El entrenador se preocuparía más si viera ofuscados a sus delanteros o a los hombres de segunda línea que tienen gol. Así que hay que esperar a ver qué equipo paga los platos rotos.

La próxima parada en LaLiga es el Athletic Club. No es un rival propicio en las últimas temporadas para que la dinámica del presente curso cambie -sin ir más lejos, la pasada campaña el Betis se quedó a cero ante los vizcaínos (0-2 en el Villamarín y 2-0 en San Mamés)-, pero si el conjunto verdiblanco mantiene el camino de la posesión y la creación de ocasiones de gol, a poco que los jugadores béticos estén acertados en el último pase y más finos que hasta ahora de cara a gol, los tantos llegarán. Ahora mismo, el Betis es el equipo que menos goles ha marcado en LaLiga, el de Joaquín en el derbi al Sevilla. Ayer lo superó el Valladolid con los tres que los de Sergio anotaron en Vigo. El Villarreal tan sólo ha convertido dos.

Hablando exclusivamente del partido, Setién mantendrá como bajas a William Carvalho y Feddal. Ambos se encuentran bastante recuperados, el luso de los problemas musculares que sufrió en el último partido que jugó con su selección y ayer volvió a ejercitarse con el grupo, mientras que el marroquí está superando un virus. El técnico espera tenerlos a su disposición para el viaje del próximo jueves a Gerona. Respecto al equipo, después de los ocho cambios que hubo en Atenas, el cuerpo técnico va a volver a introducir novedades, y más ahora que el calendario se aprieta. Lo lógico sea que Pau López vuelva a la portería, que Bartra haga lo propio al trío de centrales, Francis y Junior a los costados y Canales integre de nuevo desde el inicio el centro del campo. En la punta también hay muchas posibilidades de que regrese Loren. Eso como mínimo, teniendo en cuenta que, pese a las múltiples pruebas que realiza habitualmente el técnico cántabro, es complicado averiguar el once.

En el Athletic, finalmente Berizzo no ha podido recuperar a Aduriz, que se quedó en Bilbao por una sobrecarga muscular, mientras que Muniain, el autor del gol del pasado fin de semana ante el Real Madrid, sí ha integrado la convocatoria del cuadro vizcaíno. El mediapunta navarro, que es el futbolista más en forma del equipo rojiblanco, podría comenzar el partido en el banquillo. El exbético Beñat integrará el centro del campo junto a Dani García y la delantera estará conformada por Raúl García y Williams, apostando más por la velocidad del hispano liberiano. Se da la casualidad que la de hoy será la primera salida del Athletic de la temporada, puesto que entre el calendario asimétrico programado por LaLiga para este curso y el aplazamiento del encuentro de Vallecas frente al Rayo Vallecano por las obras de reforma del estadio madrileño, los vizcaínos llegan a Sevilla después de tres partidos seguidos jugando en San Mamés. Berizzo anunció que puede cambiar el habitual sistema que viene utilizando y el regreso de Balenziaga al equipo podría suponer que actuase como tercer central, junto a Yeray e Íñigo Martínez, quedando los carriles para De Marcos y Yuri Berchiche. El partido lo arbitrará el catalán Estrada Fernández.