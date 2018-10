El Betis y el Ayuntamiento de Dos Hermanas ultiman el acuerdo para la nueva ciudad deportiva

El Real Betis y el Ayuntamiento de Dos Hermanas están ultimando el acuerdo que han alcanzado para que la nueva ciudad deportiva del club verdiblanco se sitúe en la zona de Entrenúcleos, junto al campus de la Universidad Loyola Andalucía. Los aspectos que restan en estos momentos son administrativos para que el club presente el proyecto definitivo y que pueda abrirse el concurso para su tramitación, ya que afectará a varias parcelas con titularidad municipal. Este proyecto tendrá protagonismo en la próxima junta de accionistas del Betis, que se celebrará el 20 ó 21 de noviembre, pero no estará incluido como orden del día y sí se ofrecerá información al respecto.

El proyecto, considerado «ambicioso» por sus promotores, está bastante definido en la parte técnica y tendrá finalmente una extensión mucho mayor al esperado, así como un coste elevado debido a las infraestructuras con las que contará. Por ello el club ha decidido que se hará por fases para soportar el coste y poder adecuar la llegada de los diferentes equipos a las instalaciones, que serán superiores a la mayoría de las ciudades deportivas de los clubes españoles. La ubicación está en los terrenos en los que se inició un antiguo proyecto de campo de golf en la zona de Entrenúcleos, en Dos Hermanas, colindante con el hipódromo y vecino de la nueva Universidad Loyola Andalucía y el Mercadona, en la avenida de las Universidades y la avenida Santiago Carrillo.

Si todos los pasos que quedan por darse se hacen con celeridad, el Betis podría iniciar su desembarco en la nueva ciudad deportiva en la segunda mitad de 2019, aunque es un objetivo difícil. A la entidad bética le urge encontrar un lugar de entrenamiento y competición para todos los equipos de su cantera dado que la ciudad deportiva Luis del Sol de los Bermejales se ha quedado pequeña para las necesidades del fútbol formativo verdiblanco. En todo caso, los plazos están muy condicionados por la resolución administrativa, el concurso público y la aprobación definitiva de la cesión del suelo, que puede alcanzar hasta los 75 años.

La ciudad deportiva bética se construirá por fases y se prevé que este culminada cinco años después de su inicio, es decir, para la temporada 2024-2025. Dada la dimensión de la infraestructura y su elevado coste, el club quiere hacer una apuesta progresiva para que no afecte a su día a día en términos económicos. Y es que el concepto global de estas instalaciones está pensado para albergar no sólo a los escalafones inferiores del fútbol masculino y femenino, sino que también se ha pensado en un pabellón multiusos para los conjuntos de baloncesto y fútbol sala, residencia, oficinas y las escuelas de la Fundación Real Betis, que vivirán un repunte al gozar de más espacio y tendrán cabida para más niños.

Actualmente, los terrenos en los que debe ir la nueva ciudad deportiva cuentan con una casa club edificada a dos niveles y con un solarium, que está sin terminar desde hace doce años pensada para el campo de golf y un lago artificial. El cambio de legislación autonómica referente a los terrenos para ese deporte hizo imposible que se desarrollara aquel proyecto de 2005. El Betis no tiene claro si aprovechará esta casa club para su ciudad deportiva.

En la actual, en los Bermejales, seguirá trabajando el primer equipo bético y será reacondicionada para que todas sus instalaciones sean exclusivas para la plantilla principal. La obra finalizada en 2014 con la grada principal, vestuarios, aparcamiento y demás facilidades serán aprovechadas y mejoradas. De hecho, la parte de la cafetería está siendo adaptada ahora para albergar salas de descanso, reunión y ocio de los futbolistas, así como las oficinas de la dirección deportiva de cantera hasta su traslado a Dos Hermanas cuando el proyecto tome forma de manera definitiva.