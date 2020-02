Betis – Barcelona (2-3): Al Barça no le puedes conceder tanto

Betis 2 Barcelona 3 Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; William Carvalho (Joaquín, m. 69), Guido Rodríguez (Tello, m. 85), Aleñá; Canales, Fekir;y Borja Iglesias (Loren, m. 61). FC. Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Lenglet, Junior (Jordi Alba, m. 56); Busquets, De Jong, Sergi Roberto, Arturo Vidal (Arthur, m. 56); Messi y Griezmann (Rakitic, m.88). Goles: 1-0, m. 5: Canales, de penalti. 1-1, m. 8: De Jong. 2-1, m. 26: Fekir. 2-2, m. 45+2: Busquets. 2-3, m, 72: Lenglet. Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Expulsó con doble tarjeta amarilla a Fekir (m. 74) y a Lenglet, también por doble amarilla (m. 78). Amonestó a Lenglet, Sergi Roberto, Arturo Vidal, Emerson, Mandi, Rubi y Busquets. Incidencias: 54.526 espectadores en el estadio Benito Villamarín, con presencia de aficionados barcelonistas en todas las gradas del estadio. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Francisco Grau, exjugador del Betis recientemente fallecido.

Derrota del Real Betis en el encuentro de la 23ª jornada de LaLiga Santander (2-3) en un partido más igualado que en años anteriores, pero en el que los de Rubi se vieron superados por el cuadro barcelonista en la segunda parte, cuando el cansancio y los errores en la defensa bética a la hora de defender balones colgados al área o picados por encima de la zaga y a su espalda penalizaron demasiado a los verdiblancos. Queda muy tocado el conjunto bético, puesto que aunque quedan aún muchos encuentros, los 28 puntos que suman los heliopolitanos les hacen seguir en una zona de nadie en la clasificación que puede provocar que la temporada se haga muy larga en el Villamarín.

La primera mitad fue igualada. Dos goles antes del minuto diez, uno para cada equipo, y otros dos, para que el choque se fuera empatado a dos al descanso, en los últimos treinta y cinco minutos. Es verdad que el balón lo tuvo más el Barcelona, pero el Betis presionó fuerte y ahogó en muchas ocasiones la salida del balón del equipo visitante. Rubi apostó por un doble pivote formado por Guido Rodríguez y William Carvalho, que regresó al equipo. Y estuvieron lentos y por momentos contemplativos, quizás más el portugués que el argentino.

Se adelantó pronto el Betis. Fekir cogió un balón en el flanco izquierdo del ataque bético, fue caracoleando con la pelota cosida a los pies y cuando se adentró en el área se buscó un hueco para disparar, que consiguió. El tiro fue taponado por el brazo de Lenglet. Al principio, el colegiado Sánchez Martínez no decretó el penalti, pero cuando el partido se paró, a instancias del VAR fue a consultar con la pantalla que hay en el terreno de juego y tras ver, muy brevemente, las imágenes que le ofrecieron desde la sala VOR pitó la pena máxima. Canales ya tenía el balón en sus manos y se avanzó hacia el punto fatídico. El santanderino amagó varias veces y engañó en el disparo a Ter Stegen, al que batió por su lado derecho. Era el minuto 5 de juego.

Pero la alegría iba a durarle poco al Betis. Al borde del minuto 9, Messi agarró la pelota en la línea de tres cuartos, no le entró ningún jugador del equipo bético, con William Carvalho reculando hacia su propia portería. El argentino puso un balón en vaselina a la espalda de la defensa bética y De Jong entró como una exhalación para bajar el balón y fusilar a Joel Robles. Era el empate.

Hubo minutos en los que el Barcelona metió en su campo, y casi en su portería, al Betis. De hecho, Messi, en el minuto 22, tuvo un mano a mano trastabillado con Joel Robles, que el meta getafense logró atajar la pelota en dos tiempos. Y cuando mejor estaba el equipo de Setién llegó el segundo tanto para los béticos. Tras una serie de errores en el centro del campo. Guido Rodríguez enmendó uno de ellos y recuperó la pelota en el círculo central. Tras avanzar unos metros, vio a Fekir sólo, sin marca, entre Semedo y Umtiti, y le pasó la pelota. El francés controló para meterse en el área y ante la salida de Ter Stegen le cruzó la pelota con un disparo raso y cruzado. Muy parecido al tanto de la primera vuelta en el Camp Nou. 2-1 y muchos minutos por delante. Antes de que Sánchez Martínez decretara el descanso, Busquets empató la contienda tras remachar a la red un balón en el área del Betis tras un rechace. El VAR revisó la jugada porque Bartra reclamó un empujón en el salto anterior, pero al final el tanto subió al marcador.

El Betis tuvo contra las cuerdas al Barcelona antes del descanso con la ventaja en el marcador, pero no lo supo rematar y gracias al tanto de Busquets los de Setién se iban vivos al tiempo de descanso. La defensa del balón aéreo en el tanto del empate visitante fue una clara imagen de ello.

En la segunda mitad, dio primero el Barça. Álex Moreno perdió un infantil balón pegado a la cal en la izquierda. La pelota le llegó a Arturo Vidal quien hizo un pase atrás hacia Messi y el argentino disparó de zurda para que Joel Robles hiciera hasta el momento la intervención de la noche y evitar el tercer tanto visitante. Setién movió primero a su equipo, antes que Rubi, y dio antrada a Jordi Alba y Arthur por Junior, muy ovacionado por el Villamarín durante toda la noche, y un desdibujado Arturo Vidal. Después, Rubi hizo el ya clásico cambio de delanteros y Loren sustituyó a Borja Iglesias. Tuvo otra Messi después de que Sergi Roberto dejara pasar un centro de Jordi Alba, pero otra vez Joel Robles sacó su mano izquierda para enviar la pelota a saque de esquina. El segundo cambio del Betis fue Joaquín por William Carvalho. Al portugués ya se le estaba viniendo encima el partido por la falta de ritmo competitivo que tiene.

Y al final, tanto va el cántaro a la fuente que desgraciadamente para los intereses verdiblancos se rompió. En el minuto 72, otro balón colgado por Messi, esta vez en una falta lateral, lo cabeceó Lenglet a gol tras imponerse a los defensores béticos en el salto y resbalarse Joel Robles. Tras el tercer gol barcelonista el partido se emborronó. Fekir hizo una falta en el centro del campo, protestó dos veces y vio dos tarjetas amarillas. Se fue a la calle. Y luego, con el Villamarín caliente, Lenglet, que ya tenía una tarjeta por la mano del penalti, hizo otra falta grave y vio la segunda. Diez contra diez y y últimos minutos del partido con cánticos desde el Gol Sur del estadio bético pidiendo que el equipo se fuera del partido por la actuación arbitral.

En los minutos finales no ocurrió nada y el Betis sólo con un balón colgado por Tello que acabó en las manos de Ter Stegen no logró crear más ocasiones para poder empatar un partido que tuvo en su mano, sobre todo en la primera parte, que no supo matar y que luego vio como los errores a la hora de defender los balones colgados hacia la portería de Joel Robles le penalizó demasiado.