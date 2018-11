El Betis busca dos fichajes para el mercado de invierno

La dirección deportiva del Betis lleva varias semanas trabajando en la disección del mercado en busca de dos refuerzos para el mercado de invierno. La preferencia, ya reconocida incluso por Lorenzo Serra Ferrer, es la de un delantero que pueda ampliar la baraja ofensiva con la que cuenta Quique Setién en estos momentos. En el club consideran que puede encontarse en esta ventana un futbolista que complemente las prestaciones de Loren, Sergio León y Sanabria, aunque no se descarta alguna salida en esta línea si las ofertas que llegan convencen a todos pero aún no hay ninguna avanzada. La idea es que sea un futbolista de incidencia notable y se recuerda al ejemplo de Bartra hace un año. De la misma forma la segunda incorporación dependerá de la evolución del equipo en estas semanas y de las oportunidades que ofrezca el mercado más allá de los jugadores que hoy en día tiene monitorizados la dirección deportiva, que ha elaborado listas de preferencias y que trabaja, a través de Lorenzo Serra Ferrer, con hilo directo con el resto de miembros de la comisión deportiva. Hay varias posiciones que pueden ser mejoradas como la defensa o las alas pero el objetivo está más abierto en este fichaje.

El Betis quiere aprovechar un mercado difícil en el que puede acceder a oportunidades interesantes gracias al disponible económico con el que cuenta al haber dejado margen en el límite salarial después de las operaciones de verano. El Betis no agotó lo que le permite LaLiga y cuenta con capacidad económica para lanzarse a por estas contrataciones, que se consideran importantes en Heliópolis.

Al ser el de enero un mercado complejo y escaso por ser principalmente de jugadores que tienen algún problema en sus equipos, en el Betis actúan con gran sigilo ante la competencia que prevén con otros clubes de su nivel deportivo y económico y que también han anunciado su intención de reforzarse en esas fechas. Los objetivos concretos están marcados en la dirección deportiva y el seguimiento completado pero resta un mes para que se abra el mercado y la situación de los futbolistas puede seguir cambiando en este tiempo.

El ejemplo que ponen permanentemente en el club bético de buena gestión es el de Bartra, que aterrizó en Heliópolis a finales de enero después de una negociación relativamente rápida con el Borussia de Dortmund y por un precio asequible, diez millones de euros, por un futbolista de un nivel superior, adaptación rápida y que en condiciones normales no hubiera estado al alcance de la economía verdiblanca.

El objetivo de la delantera está claro debido a que se entiende en el Betis que la producción ofensiva del equipo no está teniendo la continuidad esperada en las finalizaciones. Setién ha expresado en lo que llevan de temporada su preferencia por Loren y ha ido alternando con Sanabria y Sergio León. Sin embargo, el máximo anotador verdiblanco hoy en día es un centrocampista: Lo Celso.

Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente económico del Betis, fue cuestionado en la tertulia de Onda Cero Sevilla sobre la posible incorporación de un delantero en enero y manifestaba lo siguiente: «Todo es mejorable, pero nadie te va a vender su goleador, a no ser que pongas mucho dinero sobre la mesa, que no puede ser el caso. Tenemos confianza en los tres delanteros, llevamos diez goles menos que el año pasado. Estaban los mismos, sin Loren. Estamos buscando esta posibilidad, pero el mercado de invierno no es fácil, a pesar de que encontramos el año pasado a Bartra, que se adaptó muy rápido. En el mercado de invierno estamos muy intensos en el rastreo para buscar algún jugador que nos mejore algo de lo que tenemos. Vamos a ver si conseguimos lograrlo».

Sobre si Sanabria o Sergio León tendrían que salir para permitir esta incorporación, Serra Ferrer aseguraba que «nosotros respetamos los contratos, y si el futbolista está bien en el Betis y mentalizado en revertir la situación con su calidad, lo respetamos. Si tienen una oportunidad de salir y nos lo plantean, y podemos sustituirlo con alguien que lo mejore, lo podemos estudiar».