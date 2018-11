Betis-Celta: recuperar la inercia positiva

Betis 0 Celta de Vigo 0 Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Barragán, William Carvalho, Guardado, Lo Celso, Junior; Loren y Sergio León. Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Juncá; Emre Mor, Okay, Beltrán, Boufal; Brais Méndez e Iago Aspas. Estrada Fernández (Comité Catalán) Benito Villamarín (20.45. beINSPORTS).

La competición no para. Es lo que tiene vivir con tres frentes abiertos. Apenas 24 horas después de levantarse en Santander con el 0-1 logrado en el primer asalto de la temporada en la Copa del Rey, los profesionales del Real Betis se presentaron en la ciudad deportiva Luis del Sol para preparar la visita a Heliópolis del Celta. Y mirando de reojo a lo que viene. Ni más ni menos que el Milan y el Barcelona. Pero cada cosa a su tiempo. Hoy le toca al cuadro verdiblanco dar la cara en LaLiga. Europa, con la situación encarrilada después de ganar hace algo más de una semana, precisamente en San Siro, debe esperar, al menos, hasta mañana. Y la visita al Camp Nou programada para dentro de siete días queda algo lejos todavía. Porque el enfrentamiento ante el Celta encierra bastante significado para el Betis desde el punto de vista liguero por aquello de lo ocurrido en las jornadas precedentes.

No celebra el cuadro verdiblanco un triunfo en el campeonato regular desde el 30 de septiembre cuando derrotó al Leganés (1-0) en Heliópolis. Precisamente, desde el ya lejano gol agónico firmado por el canterano Loren, el Betis no ha vuelto a ver portería en LaLiga. Tres partidos, tres derrotas y cero goles a favor. Atlético de Madrid (1-0), Valladolid (0-1) y Getafe (2-0), superaron al conjunto dirigido por Quique Setién. Y lo peor, con todo, no fue el resultado, sino la manera en la que el cuadro verdiblanco se fue de vacío en los tres encuentros. Sin apenas generar peligro en el área rival. En los últimos 270 minutos ligueros, el Betis no ha encontrado recursos para crear ocasiones que sirvieran para inquietar a los contrarios. Ahí se localiza uno de los datos más inquietantes del momento actual del cuadro verdiblanco. Circunstancia que, como suele pasar en el mundo del fútbol, señala como uno de los primeros responsables al propio entrenador. Enredado en el casi eterno debate sobre el estilo de juego dispuesto en Heliópolis desde su llegada hace ya casi año y medio, Setién afronta esta noche una cita de peso. El cántabro acumuló crédito gracias al papel realizado en la pasada temporada, pero ya se sabe qué suele ocurrir cuando se encadenan varios resultados negativos, sobre todo, si los números vienen acompañados de discretas sensaciones en lo que al juego se refiere.

Ante la acumulación de partidos y teniendo en cuenta que todavía falta una semana antes de llegar a un nuevo parón liguero por los compromisos internacionales de las selecciones, Setién parece estar llamado a realizar cambios en la alineación de hoy con el objetivo de encontrar a futbolistas con capacidad para desbordar al rival. Por baja médica sólo se contabiliza la ausencia de Javi García y todo hace indicar que varios de los que no estuvieron de inicio en Santander el pasado jueves podrían salir de titulares contra el cuadro gallego.

Por su parte, el internacional uruguayo Maxi Gómez es la gran novedad en la convocatoria del Celta, a la que regresa después de haber estado cerca de un mes de baja por un esguince de rodilla. El técnico del cuadro vigués, Antonio Mohamed, no puede contar para el enfrentamiento de esta noche en Heliópolis con los lesionados Jensen y Lobotka. Además, no han formado parte de la lista de 18 jugadores desplazados a Sevilla David Costas, Radoja, Mazán y, por asuntos personales, Pione Sisto. El Celta, que empató el jueves en casa en la ida de la Copa del Rey ante la Real Sociedad (1-1), tomó aire el pasado fin de semana con la goleada lograda, también en Balaídos, ante el Eibar (4-0).