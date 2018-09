Betis: Completar la tarea acertando en el área rival

El tiempo pasa rápido y ya se ha completado el primer mes de competición en LaLiga 18-19. Cuatro jornadas en las que el rendimiento del Real Betis ha ido de menos a más. La descomposición defensiva de los verdiblancos en la segunda parte del estreno liguero desembocó en la goleada del Levante en el Benito Villamarín. A partir de ahí, el equipo dirigido por Quique Setién ha mejorado a la hora de cerrar sus líneas. Llegó el empate a cero en la visita de la segunda jornada a Mendizorroza, el triunfo en el derbi gracias al solitario tanto de Joaquín y la igualada, de nuevo sin goles, del pasado sábado en Mestalla. Cinco puntos de 12 posibles.

Superar al eterno rival generó una corriente de optimismo y expectación de cara al enfrentamiento contra el Valencia. El Betis no se arrugó ante el equipo entrenado por Marcelino. Se mantuvo firme en defensa y el rival sólo tuvo dos ocasiones de verdadero peligro durante los 90 minutos. Los verdiblancos tuvieron la pelota en muchas fases del encuentro. Pero le faltó profundidad para generar más ocasiones. El Betis 18-19 anda peleado con el gol. Setién y sus futbolistas han ganado crédito en el área propia y ahora buscan hacer lo mismo en la contraria.

Confianza con el balón

Se volvió a comprobar en Mestalla. La idea del técnico cántabro va tomando fuerza entre los futbolistas. Hay complicidad con el balón. No suele quemar en los pies. A base de repetir, lo normal es ver en la mayoría de las ocasiones al equipo jugando desde atrás. Poco margen se deja al asunto de los envíos en largo. Pau López es el primero en tocar en corto para los defensas. A partir de ahí, compañeros que vienen a ofrecerse para buscar superioridades y, a base de pocos toques, superar las líneas de presión del rival. Luego está el asunto de las individualidades. Futbolistas con capacidad para conducir y evitar contrarios a base de regates y velocidad. El último en apuntarse fue el debutante Lo Celso, que aprovechó el cuarto de hora que le dio Setién en Valencia para mostrar detalles que ilusionaron a los aficionados béticos.

Portería a cero

La primera parte del Betis ante el Levante en la jornada inaugural no fue mala del todo. Pero en los segundos 45 minutos se vino abajo el entramado. En especial por la pésima lectura defensiva. Pero el tercer gol logrado por Morales en el tiempo de prolongación, en el que no estuvieron finos ni Mandi ni Feddal, parece que se convirtió en un punto de inflexión. El Betis no ha vuelto a encajar desde entonces. Tres partidos completos sin recibir un gol. Una racha que empieza a recordar lo ocurrido en el tramo final de la pasada temporada. Entonces, el cuadro de Setién, lanzado en su carrera por hacerse con un billete para Europa, llegó a acumular seis partidos completos sin encajar (Español, Getafe, Eibar, Gerona, Las Palmas y Atlético de Madrid). En estos momentos la cuenta suma ya 270 minutos. Tiempo en el que, además, el Betis ha concedido pocas llegadas a los rivales. Alavés, Sevilla y Valencia tuvieron sus ocasiones ante el cuadro verdiblanco, pero tampoco se puede hablar de un asedio sobre la portería de Pau López.

Aparece Sidnei

Frenar al rival de turno se consigue desde el trabajo colectivo. Pero es imprescindible que los componentes de la línea defensiva cumplan de verdad. Apenas se han disputado cuatro jornadas y restan muchos meses de competición, pero da la impresión de que el Betis cuenta con argumentos en el centro de la defensa para ser optimista. A Mandi, Bartra y Feddal se ha sumado Sidnei, el último en llegar a la zaga verdiblanca. El que fuera jugador del Deportivo de La Coruña ya dejó una buena impresión en los minutos finales del derbi. En Valencia salió de titular y cumplió con nota. Rápido en el cruce y con las ideas claras a la hora de jugar el balón.

El valor del gol

Controlada el área propia, al Betis le falta tener más presencia en la contraria. Sólo ha marcado Joaquín. Boudebouz ofreció dos buenos pases en Mestalla, pero su fútbol es intermitente. Sanabria parece desconectado y Loren anda buscando la chispa de hace unos meses. Setién anuncia minutos para todos y ahí se espera la presencia de Sergio León, recuperable y válido para la causa tal y como se pudo comprobar en Mestalla. El juego del Betis destaca por ser horizontal, aunque también hay rupturas verticales que desequilibran al rival. La cuestión es acertar con el último pase. Y marcar. La tarea más decisiva en el fútbol.