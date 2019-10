Betis: cuatro renovaciones en marcha

Cuando se cerró el mercado de verano, el Betis se puso manos a la obra para revisar la situación de los futbolistas que tienen en sus contratos un horizonte cercano de finalización. Un ramillete de jugadores acaba en junio de 2020 y alguno que otro lo hace más tarde pero tiene una situación especial que merece una conversación. En todas ellas se ha enfrascado, con mayor o menor intensidad, el Betis. Son los casos de Andrés Guardado, Joaquín Sánchez, Wilfrid Kaptoum y el canterano Ismael, que puede seguir el camino de su compañero Raúl.



Con Guardado el Betis habló al final de la pasada campaña. En junio, el club se puso en contacto con el centrocampista para ofrecerle la renovación. Durante todo el verano el diálogo estuvo abierto y a finales agosto el acuerdo ya estaba apalabrado. Guardado firmará por dos temporadas, hasta 2022, pero con ventanas por las dos partes para poder desvincularse antes. La intención del jugador es garantizarse un equipo de primer nivel como el Betis para poder aspirar a su quinto Mundial en Qatar 2022 tras los de Alemania (2006), Sudáfrica (2010), Brasil (2014) y Rusia (2018). Las negociaciones las ha llevado su agente, Mario Ordiales. El anuncio oficial se hará público en las próximas semanas y con ello el Betis se garantiza la continuidad de uno de sus baluartes. «No soy un jugador que esconda las cosas. Siempre he expresado mi deseo de continuar. Me siento útil e importante. Estamos muy cerca de cerrar la continuidad. Lo que me amarra a un equipo es el sentirme protagonista más que un contrato. Es una formalidad, mientras que el club me valore y yo sea capaz de dar un nivel se puede seguir», señalaba ayer Guardado, de 33 años recién cumplidos, en Radio Marca.



Una situación parecida es la Joaquín, aunque las diferencias las marca la consideración del portuense como leyenda del club. Con 38 años, el extremo está protagonizando un notable arranque de temporada y ya ha dialogado con el club bético para ampliar su vinculación, que finaliza el 30 de junio de 2020. Más allá de las declaraciones públicas, en las que el futbolista ha bromeado con esta circunstancia al tiempo que más en serio ha expresado claramente su deseo, y de las palabras de José Miguel López Catalán sobre la intención del club, las partes han dialogado ya para poder darle forma a esta renovación, que se produciría por una temporada. El entendimiento y la confianza es tal entre las partes que el acuerdo se cerrará pronto y restará que tanto el jugador como el Betis encuentren una fecha adecuada para hacer el anuncio.

Kaptoum llegó al Betis en enero de 2018 para reforzar al filial en Segunda B y en el marco del fichaje de Bartra, ya que compartía agentes con el central catalán. Su contrato acaba también el próximo junio y, una vez ha dado el paso al primer equipo, con el que tiene el dorsal número 21 al haber cumplido 23 años, en el Betis buscan atarle por más temporadas. Las conversaciones con su actual agencia de representación, YouFirst Sports, están muy bien encaminadas y el acuerdo también se da por hecho para que firme por tres o cuatro campañas, subiendo su salario (es el más bajo de la plantilla) y su cláusula de rescisión. La idea del Betis es tener controlado a Kaptoum, un futbolista al que han valorado por sus capacidades técnicas tanto Rubi como Quique Setién. Los dos entrenadores le han dado confianza y minutos. Ahora se encuentra lesionado y no podrá jugar hasta después del parón liguero. En su último partido, ante el Getafe, recibió pitos por su actuación, acallados también por los aplausos de un buen sector de la grada, pero en el club confian en la progresión de este internacional camerunés que estuvo en la reciente Copa de África con su selección nacional.



Ismael, por su parte, puede seguir el camino de Raúl (con acuerdo ya cerrado hasta 2023), aunque las conversaciones no están tan avanzadas la predisposición de las partes es clara. Ismael ya firmó el pasado verano la renovación de su contrato hasta el año 2021 para tener una consideración de canterano de primer nivel puesto que podía marcharse a otros clubes que habían prestado interés en las condiciones de este centrocampista. Rubi está muy atento a la progresión de este futbolista que alterna ahora el primer y el segundo equipo pero que acabará dando el salto. Ya debutó en Pamplona y con ello su cláusula de resicisión subió hasta los 25 millones de euros pero en el Betis tienen claro que conversarán más profundamente con Ismael y sus agentes, que también llevan a Pedraza. La buena relación entre las partes facilita el entendimiento pero será negociado en las próximas semanas.