Betis: del aprendizaje al perfeccionamiento

El Real Betis ha finalizado su pretemporada 2018-19 con unas sensaciones magníficas, refrendadas por un juego y unos resultados que le hacen albergar muchas esperanzas de éxito en la temporada liguera que comienza el próximo viernes con la visita del Levante al Benito Villamarín. Han jugado los de Quique Setién 900 minutos repartidos en doce partidos, ya que cuatro de ellos fueron en formato de medio tiempo (45 minutos), con un balance de ocho victorias, tres empates y una derrota, con 24 goles a favor y once en contra. El nivel de los rivales es el esperado en las pretemporadas, con enfrentamientos ante nueve equipos de la máxima categoría en diferentes ligas europeas (Inglaterra, Portugal, Alemania, Italia y Francia), dos de segunda (Nottingham y Las Palmas) y uno de cuarta (Rot-Weiss Essen). Los viajes y el nivel de los oponentes (uno fue subcampeón de la Liga Europa) sirven, entiende el club, como prueba para lo que le espera al Betis atendiendo a LaLiga y la competición continental, sus primeros compromisos oficiales. El máximo goleador de la pretemporada ha sido Loren, con seis tantos, mientras que Boudebouz marcó cinco y Canales, cuatro. Pau López ha encajado dos goles, mientras que Joel Robles recogió de sus redes siete y uno Dani Rebollo. El futbolista que más minutos ha jugado ha sido Mandi, con 627. Una preparación que, a diferencia de la del verano de 2017, que se utilizó más como aprendizaje del equipo para el radical cambio de concepto importado por Setién, ha servido para el perfeccionamiento de un grupo que ya tiene asimilados los principales conceptos y en el que los siete fichajes, que han aportado un incremento de nivel y competitividad, han encajado a la perfección.

La salida del balón, la presión alta, la paciencia en la circulación, la pegada… Estos conceptos se han podido ver ampliamente en los partidos de pretemporada de un Betis que ha mejorado sus prestaciones no sólo con respecto al pasado verano, sino durante el actual hasta enlazar cuatro triunfos consecutivos. En el debe queda que ha permitido más ocasiones de lo esperable aunque ha dejado su portería a cero en cinco duelos, principalmente cuando la ocupaba Pau López, que sólo ha encajado dos de los once goles que le han marcado al Betis. El partido en el que los verdiblancos fueron batidos en más ocasiones fue, curiosamente, en uno de formato de 45 minutos con el Borussia Mönchengladbach, tres. El único en el que no marcó fue ante el Wolverhampton, también en medio tiempo.

Loren ha sido el máximo anotador, con seis goles, seguido por Boudebouz, con cinco y Canales, con cuatro. El resto de tantos los hicieron Tello (2), Joaquín, Sanabria, Sergio León, Camarasa, Narváez, Álex Alegría y Brasanac. También resulta llamativo que ningún defensa hiciera gol, aunque hay que reseñar que el serbio hizo su tanto, el último de la pretemporada, actuando de carrilero. La mayoría de anotaciones fueron en jugada y sólo un gol llegó de penalti.

Mandi, con 627 minutos, jugó más que nadie, seguido por Canales (573) y Junior (543). Algunos futbolistas no han podido actuar más por circunstancias, como el caso de Sanabria, Joaquín, Tello y Feddal, recuperándose o lesionados en diferentes tramos, además de los mundialistas Guardado, William Carvalho e Inui, que se incorporaron más tarde, como el último fichaje, Sidnei. Brasanac, con 391 minutos, ha tenido un protagonismo que responde a la confianza que Setién ha recuperado en el serbio, que todo apunta a que seguirá en la plantilla. Tosca, por su parte, jugó 377 minutos pero beneficiado de las ausencias de Feddal, Sidnei y la falta de sustitutos claros para Junior. Entre los canteranos han sobresalido Kaptoum (295), Julio (241) y Edgar (239). Los dos primeros, con polivalencia, y el tercero, un central corpulento que acaba de incorporarse al Betis Deportivo procedente del Español.

El Betis se acostumbró a ganar en esta pretemporada, ya que ha derrotado al Nottingham Forest (1-0), Huddersfield (0-2), Rot-Weiss (1-2), Olympique de Marsella (3-2), Bournemouth (0-2), Cardiff (1-2), Frosinone (1-3) y Las Palmas (4-0). Perdió con el Borussia Mönchengladbach (3-2) y empató frente al Sporting de Braga (1-1), Wolverhampton (0-0) y Lille (2-2). Otros teóricos rivales directos en LaLiga, no han dejado tan buenas sensaciones:el Celta no ha ganado en todo el verano y la Real Sociedad lleva cuatro derrotas consecutivas, por ejemplo.