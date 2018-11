Betis: desconexiones que se pagan carísimas

Muchas cosas tiene que analizar el Betis en su caminar liguero de esta temporada. Aspectos a corregir y otros a reforzar porque no todo se está haciendo mal en verdiblanco, ni mucho menos. Su cierta irregularidad liguera no le permite situarse a estas alturas, jornada decimotercera, en la zona europea donde se encuentra su objetivo obligado. Queda mucho campeonato pero los de Quique Setién han perdido ya un buen puñado de oportunidades para dar ese salto. Y uno de los problemas está quedando como recurrente en un tramo concreto de los partidos, donde se producen desconexiones que han de solucionarse en un equipo de tanta exigencia competitiva. Ocurrió en Villarreal lo mismo que le sucedió a los béticos ante el Getafe o el Celta hace no tanto: dos goles en pocos minutos y todos en la misma franja del partido. Alrededor de la hora de juego se produce el momento crítico para los de Setién. Gerard Moreno y Chukwueze marcaron en los minutos 52 y 54 en el Estadio de la Cerámica, Maxi Gómez y Brais Méndez reaccionaron para el Celta en el Villamarín anotando en los minutos 63 y 69, mientras que Jorge Molina y Foulquier celebraron los goles del 2-0 del Getafe en los minutos 60 y 62.

Unas desconexiones en las que el Betis se queda a merced del hambre de sus rivales después del primer golpe, como noqueado, y que han coincidido en la misma franja de tiempo en partidos recientes en los que no vencieron los de Setién. Otro dato que es coincidente para estos seis goles es que todos llegaron en el interior del área con ciertas facilidades de la defensa, una de las mejores líneas del equipo hasta la fecha. Jorge Molina se anticipó a Bartra en su remate tras centro lateral, Foulquier protagonizó una acción personal con varios regates hasta definir con comodidad, Maxi Gómez cabeceó ganándole en el salto a Bartra (en cuya pierna toca la pelota antes de entrar en la meta de Pau López), Brais Méndez controló solo ante Sidnei antes de marcar, Gerard Moreno se impuso en el salto a Bartra tras un córner (el primer gol en jugada a balón parado que encaja el Betis esta temporada en LaLiga) y Chukwueze se aprovechó de la indecisión de Junior para decidir el 2-0 para el Villarreal. Un Betis aturdido que no acaba de reaccionar en esa fase de intensidad rival y que cuando despierta tiene desventaja.

También en esos minutos recibió el Betis goles en otros partidos. Como el de Suso en el duelo casero ante el Milan (minuto 62), coincidiendo con el peor tramo de los verdiblancos en ese choque. El de Messi en el minuto 68 aunque con la oportuna contestación del gol de Lo Celso. Morales, en la primera jornada, decidió prácticamente para el Levante con su gol en el minuto 54, que suponía el 0-2.

Sin duda, el Betis tiene su laguna defensiva en las segundas partes, como sucede en la mayoría de equipos, pero de forma muy acentuada en este caso puesto que ha encajado trece de los 17 goles en contra en este tramo. Su aportación ofensiva también es mayor en la parte final de los encuentros, ya que ha hecho diez de sus trece tantos a favor. Cuando no ha celebrado ninguna alegría liguera ha sido en los primeros quince minutos de los duelos.

La falta de continuidad en los partidos es una losa con la que el Betis tiene que combatir para corregir su irregularidad en el campeonato, que le hace estar cerca de los puestos europeos pero no acabar de alcanzarlos mientras mezcla alegrías mayúsculas como el triunfo en el Camp Nou por 3-4 con el bache de cuatro de 18 puntos posibles. Los verdiblancos tienen el balón en la mayor parte de los encuentros y obligan a los rivales a esfuerzos superiores a los habituales pero no acaban de concretar las ocasiones que tienen para

