Betis: dos reuniones y una decisión por tomar

Día movido en las oficinas del Real Betis en el estadio Benito Villamarín. Dos reuniones de peso se produjeron en pocas horas. La primera tuvo como protagonistas a Quique Setién, Ángel Haro y José Miguel López Catalán. La segunda, a todo el consejo de administración. Ninguna dejó una decisión clara para el futuro del club, sino un intenso debate que seguirá en las próximas fechas, tal y como avanzó ayer alfinaldelapalmera.com. Setién se sentará mañana en el banquillo y debe viajar a Estados Unidos para la gira de la semana que viene, con dos amistosos programados. El cántabro, que tiene contrato hasta junio de 2020, sigue como técnico pero aún no está claro quién se sentará en el banquillo para la 2019-20. Todo dependerá de las nuevas reuniones que se producirán y de las opciones que se vayan abriendo en las próximas fechas.

Haro y Catalán citaron a Setién a primera hora de la mañana, antes del entrenamiento del primer equipo en la ciudad deportiva. Se vieron en las oficinas del estadio y analizaron juntos la situación actual. Los consejeros delegados querían conocer de primera mano cómo estaba viviendo Setién todo este proceso y sus expectativas para la próxima campaña. El contacto es fluido pero querían tener un cara a cara para profundizar sobre este asunto. Sobre todo antes de encarar la siguiente cita de la mañana, la reunión con el resto de componentes del consejo de administración.

Con la información directa de Setién, Haro y Catalán plantearon al resto de la directiva la cuestión y se abrió un debate sin estridencias. Normalmente este tipo de decisiones se han sometido al criterio de la comisión deportiva, que componen ambos más Lorenzo Serra Ferrer pero optaron por abrir el debate para que sean partícipes todos los miembros del órgano principal del club. Cada uno ofreció su parecer y existió un intercambio de pareceres sobre los pros y contras de la continuidad de Setién, las posibles alternativas que ofrece el mercado de entrenadores, el apoyo de un buen número de jugadores de la plantilla, el rechazo de gran parte de la afición, etc. Serra Ferrer, por ejemplo, no defiende la continuidad de Setién. Lo hace desde la derrota ante el Levante, cuando expresó que debía moverse el banquillo. El consejo acordó entonces que todo siguiera igual hasta el final de la temporada.

Dado que no hubo un consenso claro y las soluciones propuestas no convencían a todos se decidió dejar las cosas en su sitio y no protagonizar ningún movimiento en esta fechas. Es decir, mantener a Quique Setién en su cargo y no anunciar nada sobre su futuro. Se posterga así el movimiento sobre el banquillo a la espera de acabar LaLiga mañana y afrontar la gira por Estados Unidos. El club ya anunció en su día, después de la dura derrota por 4-0 ante el Levante, que Setién se mantendría en el cargo hasta el final de la temporada y eso es lo que tiene vigencia.

El debate en el seno del consejo tiene muchos matices, no sólo con la figura de Setién, sino con las opciones que están encima de la mesa para encontrar a su sustituto. El club ha estado sondeando el mercado de técnicos en las últimas semanas, sobre todo en las condiciones económicas para saber por dónde van las intenciones de los entrenadores. Hasta la fecha no hay ninguno que provoque un consenso claro entre los consejeros. Setién sí tenía más respaldo incluso durante esta mala racha y por ello se inició la planificación de la 2019-20 teniendo en cuenta su opinión pero no está nada claro que vaya a continuar el cántabro al frente del equipo una vez que finalice la actual temporada.

La presión en contra por parte de la afición en el estadio, donde han cantado pidiendo la salida del técnico en varias ocasiones, es tenida en cuenta por el consejo. La opción de comenzar la temporada con este ambiente desfavorable es negativo para el equipo. Setién es consciente de ello. Ahora está por ver si todas las partes encuentran el mejor camino para empezar de cero y que el Villamarín vuelva a mostrar un espíritu favorable.

Mientras, el club sigue con su planificación y muchos nombres se asocian al Betis de la 2019-20. Desde la dirección deportiva y el consejo han contactado con representantes para conocer lo que se mueve en el mercado en posiciones determinadas como la delantera, laterales y mediocentro, principalmente. Sin embargo, la mayoría de gestiones, quitando la de Juanmi, que está totalmente cerrada, no han avanzado de manera decisiva a expensas de la decisión definitiva sobre quién ocupará el banquillo bético para la próxima campaña.