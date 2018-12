Betis – Eibar (1-1): se fue de vacaciones demasiado pronto

Betis 1 Eibar 1 Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei (Feddal, m. 17); Francis (Barragán, m. 86), William Carvalho, Canales, Lo Celso, Tello; Joaquín (Loren, m. 82) y Sanabria Riesgo, Rubén Peña, Ramis (Paulo Oliveira, m. 72), Arbilla, Cote, Escalante (Diop, m. 48), Joan Jordán, Orellana (De Blasis, m. 88), Cucurella, Sergi Enrich y Kike García 1-0, m. 21: Sanabria. 1-1, m. 72: Orellana, de penalti. Del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó a Escalante, Ramis, Lo Celso, Feddal, Jordán, Paulo Oliveira 49.426 espectadores

Falló. Y no tocaba. Por el rival. Aunque, en frío, hay que dar hasta por bueno el empate, porque lo cierto es que el Eibar falló dos acciones solo ante Pau López. Antes de eso se había adelantado el Betis de forma merecida, gracias al desequilibrio de Lo Celso y el acierto de Sanabria. Pero ahí desconectó. Se fue demasiado pronto de vacaciones, algo que aprovechó el cuadro visitante para creer en sumar algo. Lo consiguió con el penalti marcado por Orellana, pero es que incluso pudo llevarse los tres puntos de no haber fallado dos acciones clarísimas. Los verdiblancos, con las ideas nubladas y Setién reaccionado demasiado tarde, respiraron con el pitido final. Empaña así el Betis un final de año muy bueno, aunque comenzará el 2019 como sexto clasificado.

El Betis ya no se anda con medias tintas. Va siempre a por todas. Juegue mejor o peor, se caracteriza por la verticalidad. Y así ha salido hoy con el Eibar. Setién apenas sorprendió con el once, dando entrada a Tello por Junior y a Sanabria por Loren. Mantuvo el dibujo viendo que últimamente las cosas le están saliendo bastante bien. Y con todo eso, los verdiblancos salieron a por los tres puntos con su dominio característico. Movieron la pelota en busca de espacios, y los encontraron bastante rápido, pero ni Joaquín ni Tello estuvieron acertados para finalizar un par de acciones. Todo eso transcurrió antes del minuto 10, momento en el que llegó el primero acercamiento del cuadro visitante. Entonces tuvo que aparecer Pau López para desviar el tiro de un Orellana que había aprovechado un desajuste defensivo de los verdiblancos. Pintaba bien la cosa para los de Setién, pero entonces llegó la jugada de la lesión de Sidnei, que dejó descolocados a los locales.

Tuvieron que transcurrir unos minutos para que el equipo volviera a colocarse tras la entrada de Feddal, pero lo cierto es que ocurrió de la mejor forma posible, pero el 1-0 llegó en el minuto 21. Lo Celso volvió a demostrar que está un escalón por encima del resto, volvió a romper entre líneas y a dar el pase que genera peligro. Encontró a Tello en la izquierda y el catalán hizo lo mismo con Sanabria en el área pequeña. Sólo faltaba empujarla, algo que hizo el paraguayo. Se le ponía bien el asunto al Betis, que dio un arreón más en busca del segundo, aunque sin peligro de verdad. Y entonces el Eibar despertó. Subió la intensidad y se lanzó a por el empate. Pasó entonces el cuadro verdiblanco por sus peores momentos. Es cierto que el conjunto visitante no inquietó demasiado a Pau López, pero sí merodeó bastante su área. Las sensaciones, por tanto, no eran las mejores, de modo que el descanso fue bien recibido por el Betis.

La segunda parte, tras el lanzamiento masivo de peluches con fines solidarios, volvió a tener color bético. Tello de nuevo rompió en un par de acciones por la izquierda, mientras que William Carvalho manejaba a su antojo el centro del campo, dejando también detalles de calidad. Pero los de Setién volvieron a bajar la intensidad y el Eibar volvió a crecerse. El runrún de nerviosismo apareció en la grada viendo que el partido entraba una fase peligrosa. Y de hecho, aunque el Betis también lo intentó en alguna contra, el cuadro vasco dio dos sustos importantes. El primero, en una falta al borde del área que tuvo que hacer Lo Celso para evitar el empate. Dio en la barrera. Y luego, con la ocasión más clara del Eibar, cuando Sergi Enrich falló solo en la línea de gol un tanto que vio dentro todo el Villamarín.

Lo que no fallaría luego Orellana, aunque estuvo a punto por culpa de Pau López, fue el penalti que pitó Del Cerro Grande por falta de Feddal al saque de un córner. El portero bético adivinó la zona del lanzamiento, pero no desvió el balón lo suficiente como para que el 1-1 no subiera al marcador. Siguió el Betis noqueado y, de hecho, Pau López que aparecer alguna que otra vez más mientras toda la grada le pedía a Setién que moviera el banquillo. Justo ahí tuvo un arreón el conjunto verdiblanco, pero Riesgo desvió el tiro de Canales. La respuesta visitante no tardó en llegar y, además, volvió a ser clarísima. Kike García falló solo delante del portero bético, con el consiguiente enfado de la afición, que reclamaba cambios. Y entonces entró Loren por un desafortunado Joaquín. Restaban ocho minutos por delante y las sensaciones eran bastante negativas, aunque el marcador no se movió más y el Betis despide la temporada sumando un punto que le hace perder una posición.