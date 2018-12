Betis – Eibar: el día de la ilusión

Betis 0 Eibar 0 Joel Robles; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis, William Carvalho, Canales, Lo Celso, Tello; Joaquín y Sanabria. Riesgo; Rubén Peña, Ramis, Oliveira, Cote; Orellana, Jordán, Diop, Cucurella; Enrich y Charles. Del Cerro Grande (Comité Madrileño). Encuentro de la decimoséptima jornada de LaLiga Santander. Benito Villamarín (13.00, BeIN La Liga).

La ilusión. Uno de los motores del mundo. Tener una expectativa alimenta el alma. Vivir para pensar que lo que viene será mejor. Incluso cuando las cosas van bien. La Navidad es un regalo de ilusión en cada esquina. Y en el Villamarín nieva verde y blanco. Un día tan especial tenía que tener fútbol. Cuando volvamos a comprobar que tener salud es el verdadero premio gordo, los béticos esperarán culminar una alegría de su equipo. Otra. A esto es fácil acostumbrarse. Pero es que todo parece más fácil con Pau, Gio, William, Sergio, Marc o Aïssa de tu parte. Los niños béticos que acudirán a Heliópolis golpearán una lata o una piedra que se encuentren en el suelo dibujando el gol que esperan ver en un césped rodeado por más de 50.000 fieles con ganas de cerrar 2018 con la misma sonrisa con la que lo empezaron.

El Eibar aparece con la intención de llevarse la fiesta hacia los suyos, que también tienen Navidad, Olentzero y Mari Domingi. En el recuerdo, no tan lejano, aquel 0-4 que el 4 de enero de 2016, día del niño en el Villamarín. Entonces los pequeños béticos aprendieron mucho de la fidelidad a sus colores. Ahora disfrutan de la cara positiva porque crecer, como aprender, era materia obligada en un Betis que hoy defiende su quinta posición en la tabla con ganas de amenazar a la cuarta aprovechando la ausencia del Real Madrid en esta jornada. Doblar la esquina del año proyectando felicidad concentra todos los esfuerzos en la tropa de Setién.

El técnico anunciaba más cambios a pesar de lo bien que le salieron las cosas en Cornellá-El Prat, donde el Betis demostró que la madurez está cosida a su piel. La rotación es parte de los secretos discutidos del cántabro. Porque a estas alturas aún hay quien sigue discutiendo las fórmulas de quien tantas alegrías regala al beticismo. Rotaciones, juego desde atrás, señuelo al rival, posesión para defenderse… Una coctelera suma puntos. Cada día sabrá a una cosa pero ahí está el don de la variedad. No siempre gana igual pero vence y todo está en la misma gama. Buen trato del balón y superioridad. El Eibar parece dispuesto a que eso también suceda pero con el disfraz del Levante o el Valladolid. Fango en el baile bético.

«Ellos (por el Betis) salen desde atrás y eso nos dará oportunidades para presionar. Lo más importante es estar muy cerca de ellos en la presión. Si pasan del centro de campo, estarán más a gusto. Ellos quieren tener el balón y no les vamos a discutir eso. Nosotros queremos tener el balón en campo contrario para terminar las jugadas lo antes posible e intentar crear ocasiones de gol». Así se expresaba José Luis Mendilibar, técnico del Eibar. Lo tiene claro el vasco. «Los dos equipos somos claros y fieles en lo que decimos y en lo que hacemos en el campo. Los dos podemos tener opciones aun no adelantándonos en el marcador porque no vamos a cambiar el estilo de fútbol», continuaba.

Entonces, Setién tendrá que buscar cerrajeros. O bien saber soportar la presión alta que anuncia el Eibar. Si es así, le conviene al grupo bético, que ya sabe combinar su velocidad con el buen toque para salir de una asfixia que nunca es tal. Ni el Barcelona lo logró. No hay miedo al pase en largo porque no se sortea, sino que tiene sentido. Todo está medido, todo está ensayado, todo está mecanizado. El Betis ha ido creciendo y madurando también en este aspecto.

El Eibar que le ganó al Real Madrid se ha diluido ante Rayo, Levante y Valencia. No pasa por su mejor momento el bloque de Mendilibar. Sí, en resultados, el Betis, mucho más solvente. Pero la historia verdiblanca está plagada de decepciones y sinsabores en tardes de tanta expectación. Uno de los pasos que le queda dar al bloque de Setién es enterrar ese fatalismo, esas huidas, y hacer crecer la fiabilidad, sostenerla en jornadas así. Para ello se apoya en un bloque que tendrá variaciones oportunas. Joel Robles tiene opciones en la portería, Barragán también en el lateral diestro y Sanabria en la punta del ataque. Es lógica la presencia de Tello, no sólo por su condición de talismán sino porque es el recambio natural del lesionado Junior. Guardado aún no llega y pospone el debate en la medular, con William Carvalho, Canales y Lo Celso como indiscutibles. Pita Del Cerro Grande, madrileño, con el que sólo ha perdido el Betis en una ocasión en los once partidos que le ha arbitrado. Toda la ilusión depositada en un día en el que el Betis no puede fallar.