Betis – Eibar: De merecimientos no viven los equipos (1-1)

Betis 1 Eibar 1 Real Betis: Joel Robles; Emerson, Bartra, Feddal, Pedraza (Fekir, m. 57); Joaquín (Tello, m. 83), Guardado (Diego Lainez, m. 90), Canales, Álex Moreno; Loren y Borja Iglesias. SD Eibar: Dmitrovic; De Blasis, Oliveira, Arbilla, Bigas (Tejero, m. 46); Diop, Edu Expósito (quique González, m. 69), Escalante; Orellana, Inui y Kike García (Charles, m. 85). Goles: 0-1,m. 33: Orellana, de penalti. 1-1, m. 68: Loren. Árbitro: Hernández Hernández (Comité Las Palmas). Amonestó a Canales, Bigas, Arbilla, Fekir, Diop, Mandi. Expulsó por doble amarilla a Escalante (m. 90). 47.056 espectadores en el Benito Villamarín. Partido de la octava jornada de LaLiga Santander.

El Betis cosechó un punto en su duelo ante el Eibar en un partido en el que el empate le puede saber a poco, a tenor de las mayores ocasiones verdiblancas. Sin embargo, de merecimientos no viven los equipos y sí de goles, y el equipo vasco se adelantó en un absurdo penalti de Canales sobre Escalante, gol que neutralizó Loren en una acción que el VAR revisó de forma milimétrica. El equipo de Rubi volvió a tirar de raza para intentar rescatar un punto que no sabe bien para sus intereses y para lo ofrecido en el campo.

El once de Rubi fue el esperado salvo con la ausencia de William Carvalho por molestias físicas que le impidieron entrar en la convocatoria definitiva. La baja del portugués pareció notarla un Betis que tuvo serios problemas para hacerse con el control de la medular, con un Guardado fallón y un Canales poco influyente. El cántabro lo intentó en un lanzamiento alto el primero, y el mexicano enmendó un error propio en el pase cortando una contra peligrosa. No estaba cómodo en materia defensiva el once verdiblanco que, sin embargo, tuvo en botas de Álex Moreno la primera gran ocasión del duelo. Loren le dejó solo con un gran pase exterior, pero el remate del lateral se fue al lateral de la red.

Los protagonistas intercambiaron papeles en la siguiente acción. Álex Moreno asistía de cabeza a un Loren que se libraba de su defensor con un gesto del cuerpo pero que se encontraba con Dmitrovic en su remate. Al marbellí, muy activo todo el partido, le privaron de ser asistente de un gol de Borja Iglesias porque el VAR demostró que el balón superó la línea de fondo. Pero llegó el error de Canales en un córner al sacar el brazo en alto y golpear a Escalante, ante lo que Hernández Hernández señaló penalti. Orellana hizo el 0-1.

El Betis siguió intentándolo en el duelo, no perdía la fe. Otra vez había que apelar a la remontada. Un partido más. Inui aparecía providencial para cortar un tiro de Emerson y un tiro de Pedraza moría en las manos de Dmitrovic. El duelo acababa con una acción personal de Borja Iglesias, cuyo disparo cruzado se marchaba cerca del poste. El Betis había merecido más, pero perdía en el electrónico.

Tras el descanso no varió el guión. Loren, el mejor en ataque, realizó una conducción de varios metros y su disparo se fue a saque de esquina tras tocar en un defensa. Rubi movía el banquillo y daba entrada a Fekir para retirar del campo a Pedraza y buscar más calidad en la medular. En el 68 el Betis encontró premio el equipo local. Faltaba al segundo palo, Mandi la tocaba con la cabeza, Bartra la peinaba al fondo de la red pero Loren la tocaba casi en la línea. El VAR, en una medición milimétrica, dio el gol anulado en un principio al marbellí.

Curiosamente, el gol trajo consigo unos minutos de nada destacable en materia ofensiva en el Betis, por lo que Rubi decidió meter en el campo a Tello por Joaquín para buscar algo de desborde y velocidad arriba. Fue Fekir el que provocó la segunda amarilla a Escalante, aunque sólo le dio cinco minutos en superioridad. El VAR anuló un gol de Borja Iglesias por fuera de juego milimétrico. No hubo más en ataque.