El Betis enfría el ambiente antes de tomar una decisión sobre Setién

El Betis aún no ha decidido el futuro de Quique Setién. Las reuniones, llamadas y contactos se sucedieron durante todo el día de ayer pero la determinación no ha sido tomada. Los dirigentes verdiblancos han preferido que se enfríe el ambiente para poder sopesar bien los pros y los contras de la destitución o continuidad del cántabro al frente del equipo. Setién dirigió ayer la sesión de recuperación tras el encuentro ante el Levante con total normalidad en la ciudad deportiva. Cumplió sus rutinas en las instalaciones y se marchó a su domicilio. La cúpula directiva mantuvo un debate intenso sobre la figura del cántabro pero optó por dejar pasar más horas para calibrar bien las circunstancias.



Y es que la idea del club siempre fue mantener al técnico hasta el final de la temporada y evaluar entonces con Setién los siguientes pasos a dar. Sucedió así cuando los responsables de la comisión deportiva, en noviembre, sondearon al entrenador para renovar su contrato, que finaliza en junio de 2020. Las partes quedaron en hablar en verano. En las últimas crisis de resultados se optó por la misma vía. La forma de la abultada derrota ante el Levante, además de la constatación casi definitiva del adiós a las aspiraciones europeas, el gran objetivo de la temporada, han hecho al consejo bético replantearse la situación, así como la sólida corriente en contra de Setién por parte de los aficionados, expresada en los últimos encuentros en casa.



Durante el día de ayer los contactos fueron continuos entre los mandatarios béticos para conocer lo que pensaba cada miembro del consejo sobre la continuidad o no de Setién. Y es que es una determinación que trasciende a la comisión deportiva, formada por Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Lorenzo Serra Ferrer. La única alternativa actual al banquillo es una opción de emergencia como la que protagonizan Alexis Trujillo y Marcos Álvarez, como ya sucedió en la primavera de 2017 para sustituir a Víctor Sánchez del Amo después de la debacle ante el Leganés, que muchos recuerdan ahora como parecida a la del miércoles con el Levante. El club no se va a hipotecar bajo ningún concepto con un entrenador que llegue a estas alturas y que quiera garantizarse la próxima campaña. En caso de destituir a Setién, el Betis trabajará para incorporar en verano a un técnico que lidere un nuevo proyecto. El coste del despido de Setién ronda el millón de euros dado que no está en puestos de descenso y que la temporada no ha concluido.



Se puede interpretar que cada hora que pasa sin que Setién sea destituido acerca al técnico al banquillo para el duelo ante el Espanyol pero lo cierto es que en el club señalan que prefieren tomar la decisión con el reposo que merece y que si algún sustituto ha de tomar las riendas puede tener dos entrenamientos para preparar el duelo del lunes ante el Espanyol, sobre todo teniendo en cuenta que sería de la casa y que conoce bien a la plantilla actual.



Mientras, Setién trató de hacer su día a día. Participó en los rondos durante la sesión matinal con los que no jugaron o fueron suplentes en el duelo ante el Levante, almorzó en las instalaciones y preparó el duelo del lunes con sus colaboradores tras analizar la goleada encajada. El club verdiblanco anunció para la mañana de hoy, a las 11.00, un nuevo entrenamiento en la ciudad deportiva. En el mismo está previsto que acuda Setién si el consejo no ha tomado una determinación contraria antes. En todo caso, hoy será cuando el club comunique al preparador si continúa en su cargo hasta el final de la temporada o si es destituido en este momento.