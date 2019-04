Betis – Espanyol: El milagro necesita los primeros tres puntos

Betis 0 Espanyol 0 Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Feddal, Junior; Guardado, Kaptoum; Tello, Canales, Lo Celso; y Jesé. RCD. Espanyol: Diego López; Javi López, Óscar Duarte, Hermoso, Dídac; Víctor Sánchez, Darder, Marc Roca; Melendo, Wu Lei y Borja Iglesias. Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño). 35ª jornada de LaLiga Santander. Estadio Benito Villamarín. 21 horas. GOL Televisión.

La temporada va llegando a su fin y el Real Betis no está en la clasificación en los puestos que marcan el objetivo de volver a poder disputar la próxima temporada la Liga Europa. La irregular temporada que los de Quique Setién están protagonizado en LaLiga les ha llevado a ello en este tramo final de la competición 18-19.

La derrota del miércoles en el Ciutat de Valencia ante el Levante por 4 a 0 y la horripilante imagen dejada por el equipo heliopolitano han provocado que el técnico cántabro haya vivido en las últimas fechas sus peores días como entrenador del Betis. Ya tras el segundo gol de Guedes hace dos domingos en Heliópolis, el Villamarín se pronunció contra el preparador santanderino. Así que juicio contra el entrenador ya ha habido. Está por ver si hoy lo habrá igualmente contra los dirigentes. Porque Setién fue ratificado el viernes a mediodía en su cargo tras las reuniones y conversaciones que la comisión deportiva, formada por Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Lorenzo Serra Ferrer, mantuvieron durante la jornada del jueves. De momento, hasta el final de la temporada pese a que Setién tiene contrato hasta el año 2020. Mensaje para que todos se centren en el milagro de conseguir una nueva clasificación para la Liga Europa por segundo año seguido.

Visita este lunes -primero de la temporada para los verdiblancos- el estadio Benito Villamarín el Espanyol, un equipo con una dinámica en LaLiga contraria a la que viene teniendo el cuadro heliopolitano: los de Rubi han ganado dos encuentros y han empatado otros tres en los últimos cinco choques, mientras que el Betis sólo ha ganado un partido en el mismo tramo, con cuatro derrotas en su contra. La línea ascendente de los visitantes ha provocado que lleguen con 43 puntos, los mismos que los de Setién.

Para los intereses verdiblancos, el empate entre el Athletic y el Alavés ha dejado la séptima plaza a siete puntos, que son uno más porque la diferencia de goles entre rojiblancos y béticos es favorable a los vizcaínos. Así que la empresa se ha complicado sobremanera. Ya habrá momento para hacer unos análisis pormenorizados de lo ocurrido durante la temporada, pero mientras haya opciones matemáticas, todo es posible en fútbol. Aunque las sensaciones que viene mostrando el Betis no sean nada halagüeñas en las últimas semanas.

En lo deportivo para el partido, Setién recupera limpios de sanción a Feddal y Lo Celso, mientras que el único jugador no disponible es William Carvalho, quien no ha superado aún los problemas musculares que sufrió en el derbi ante el Sevilla y se perderá su tercer partido seguido. Lo lógico sea que el marroquí y el argentino regresen al once titular. En el Espanyol, Naldo es baja finalmente por lesión, mientras que Rubi no podrá contar con el sancionado Esteban Granero.