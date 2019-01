El Betis consiguió anoche el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. Por tanto, estará hoy en el bombo del sorteo que tendrá lugar a las 17.00 horas. Casi todo fue positivo ayer, aunque quedó un mal sabor de boca por una acción al final del partido. La expulsión de Lo Celso indignó a Quique Setién, quien había pedido cambiar la sustitución por la lesión de Loren. Por ello, el club está estudiando el vídeo para ver si puede presentar alegaciones al acta.

El entrenador del Betis fue claro: “Mi opinión es la que hay. Estoy bastante indignado. Le estoy advirtiendo que el cambio no es ese, que el cambio es Loren porque se ha lesionado. Y el cuarto árbitro no ha querido cambiarlo, algo que no comprendo. Aunque salga el número, que era verdad, cambio porque en esa jugada se lesiona un jugador. Y no ha hecho ni caso. A Lo Celso le digo que no salga del campo porque no es él, sino el otro. Lo Celso se lo dice al árbitro, pero lo echa. Es lamentable. Estoy indignado. Yo puedo entender que haya equivocaciones, pero es que el cuarto árbitro está advertido desde antes”.

Pues bien, el departamento jurídico del Betis está estudiando en estos momentos el vídeo de la expulsión de Lo Celso para ver si se pueden acoger a algo e intentar así alegar al acta (tiene hasta las 14.00 para ello) de Prieto Iglesias, que indicó lo siguiente: “En el minuto 90 el jugador (21) Lo Celso , Giovani fue amonestado por el siguiente motivo: Retrasar su salida del terreno de juego en una sustitución con ánimo de perder tiempo”.

De decidir no ir adelante con las alegaciones o en caso de no prosperar, Lo Celso se perdería el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, para el cual no hay rival todavía.