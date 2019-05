Betis: Gestiones a la espera del entrenador

Continúa la búsqueda de entrenador para la próxima temporada en el Real Betis. Las negociaciones y los contactos con el grupo de técnicos que se han quedado en la lista final siguen avanzando, aunque al cierre de esta edición no se cristalizase por el momento acuerdo alguno con ninguno de ellos. Ya explicábamos en la edición de ayer que, aunque avanzasen o retrocediesen las conversaciones con los técnicos postulados, las cosas se han tomado con calma en la planta noble del Benito Villamarín, pese a que todo dependerá de la evolución de las negociaciones. Pese a ello, el club verdiblanco está estrechando el cerco y fuentes muy cercanas a la entidad aseguran, aún sin dar ningún nombre concreto, que el asunto del nuevo entrenador está bastante avanzado y deslizan que de lo que hay en el mercado es el mejor al que la entidad bética puede acceder. Así que todo parece indicar que la próxima semana debe haber una decisión definitiva sobre quién sustituirá a Quique Setién en el banquillo del cuadro bético.

En este sentido, Ángel Haro, presidente de la entidad bética, fue protagonista anoche en los micrófonos de Onda Cero. Al término de la cena oficial por la celebración de la Final de la Copa del Rey en el Benito Villamarín, el mandatario bético dijo sobre el futuro del banquillo que «hay una lista corta, pero todavía decidido totalmente no está. ¿Estilo? Que siga con una filosofía parecía a la que tenemos. Tenemos jugadores de calidad y no podemos cambiar sistema radical. Cada entrenador su seña de identidad pero equipo que juegue bien al fútbol, toque el balón y parecido a lo que teníamos. No nos preocupa tanto que sea muy conocido. Sino que nos sintamos a gusto con él. Quique no venía de equipos de cierta relevancia»

Pero también hablábamos de que tampoco deben alargarse excesivamente en el tiempo las negociaciones para cerrar el nombre del nuevo técnico, porque el club también tiene otros frentes pendientes, como la configuración de la plantilla para el curso 2019-20. ABC de Sevilla ha contactado con el entorno de algunos futbolistas que son y van a ser nombres propios en la planificación de la próxima temporada nombres propios. Y la conclusión a la que se llega es que hasta que el Betis tenga oficialmente nuevo entrenador, no habrá ningún avance. Así que, aunque hay conversaciones y negociaciones abiertas entre el club y los futbolistas que puedan salir o entrar en el primer plantel heliopolitano, todo se encuentra en punto muerto a expensas de que se conozca el nombre del técnico.

Por ejemplo, desde el entorno de Sergio León, cuyo nombre ha sido vinculado al Levante, aseguran a este medio que cuando el conjunto bético tenga entrenador será cuando se decida si el delantero de Palma del Río se quede o se marche. En los mismos términos se expresaban desde el entorno de Camarasa. El centrocampista valenciano ha sido nombrado jugador de la temporada para la afición del Cardiff, equipo en el que se ha revalorizado, aunque el equipo galés haya consumado su descenso a la Championship británica. Es un futbolista bastante cotizado en las islas y cuando el Betis, ya con el entrenador en firme, contacte con ellos habrá más novedades. Lo mismo ocurre con los posibles fichajes, como el de Gerard Moreno, del que ya en su día se publicó que cuando finalizase la temporada, el Villarreal se mantuviese en LaLiga Santander y el Betis encontrase técnico, habría algún avance más.

Haro y el trabajo de Setién

Como era la primera vez que un miembro del consejo de administración o de la comisión deportiva del conjunto verdiblanco comparecía públicamente tras el acuerdo por el que Quique Setién ha dejado de ser entrenador del equipo bético, a Haro también le han preguntado en Onda Cero por la salida del santanderino. El presidente bético ha respondido que «creo que ha hecho un gran trabajo en el Betis, es una persona honesta y hay que reconocérselo. ¿Dolido por su marcha? Sí. Son situaciones que uno no quiere que pasen y que no se pueden controlar y es de lo que me culpo, de no saber frenar la crispación que hubo en torno a su figura, que pienso que fue excesiva. ¿Se ha marchado por la afición? Las dos partes queríamos seguir, pero el clima que se había producido creíamos oportuno que lo mejor era no continuar». También se le ha cuestionado al presidente bético por la salud económica del club a la hora de afrontar el próximo mercado de verano. «Se podrá y se va a tener que fichar, pero para el crecimiento que queremos tener, también deberemos vender a algún jugador», respondió.